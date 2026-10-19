14 דקות של מרדף מסוכן בצפון משטרת ישראל

מרדף משטרתי שנמשך כ-14 דקות וחצה כמה יישובים בצפון הסתיים במעצרו של רוכב אופנוע בן 21, תושב אכסאל, לאחר שנמלט משוטר וביצע שורה של עבירות תנועה חמורות.

האירוע התרחש ביום שבת האחרון, בשעות הצהריים, כאשר שוטר מהמחוז הצפוני שהיה בפעילות אכיפה ברחוב דרך הציונות בנוף הגליל הבחין באופנוע משופר שהשמיע רעשים חריגים במהלך נסיעתו.

השוטר סימן לרוכב לעצור, אך הצעיר החל להימלט מהמקום תוך שהוא מסכן את עצמו ואת משתמשי הדרך.

במהלך המרדף, שנמשך כ-14 דקות, חצה הרוכב רמזורים אדומים, נסע נגד כיוון התנועה, עבר פס הפרדה רצוף וביצע עבירות תנועה נוספות.

המרדף הסתיים בעיר נצרת, שם הצליח השוטר לעצור את הרוכב. בבדיקה התברר כי מדובר בתושב אכסאל בן 21, וכי רישיון הרכב של האופנוע פקע ימים ספורים קודם לכן.

בתום חקירה מהירה הגישה יחידת התביעות המשטרתית כתב אישום נגד הצעיר, לצד בקשה להותירו במעצר ולשלול את רישיונו עד לתום ההליכים המשפטיים.

מהמשטרה נמסר כי שוטריה ימשיכו לפעול בנחישות ובאפס סובלנות נגד נהגים המסכנים את משתמשי הדרך, במטרה לשמור על ביטחון הציבור ובטיחותו.