חילוץ דרמטי של התינוק מהרכב דוברות המשטרה

פעוט שנשכח בתוך רכב נעול בחניון תחנת הרכבת ביבנה חולץ על ידי שוטרים, לאחר שאמו גילתה כי הותירה אותו ברכב בזמן שהיא עצמה כבר נמצאת בתל אביב.

האירוע החל כאשר האם התקשרה למוקד המשטרה ודיווחה כי שכחה את בנה ברכב בחניון הרכבת ביבנה.

"אני צריכה שמישהו יגיע לשם ויפרוץ את הרכב", אמרה האם למוקדן המשטרתי, כשהיא נמצאת בתל אביב ואינה יכולה להגיע בעצמה לרכב.

בעקבות הדיווח הוזעקו למקום שוטרי תחנת יבנה ממרחב שפלה, שהחלו בחיפושים אחר הרכב בחניון. כעבור זמן קצר הצליחו השוטרים לאתר את המכונית והבחינו בפעוט שנמצא בתוכה כשהוא במצוקה ופניו אדומות.

השוטרים לא המתינו, ניפצו את אחד מחלונות הרכב וחילצו את הפעוט במהירות. לאחר החילוץ הועבר הילד לבדיקה רפואית, ובמשטרה עדכנו כי מצבו טוב.

במשטרה הדגישו כי תגובתם המהירה של השוטרים מנעה אסון, ושבו וקראו להורים להקפיד לבדוק את הרכב בתום כל נסיעה ולוודא שלא נותרו בו ילדים.

עוד הבהירו כי אין להשאיר פעוטות וילדים ברכב ללא השגחה, אפילו לפרק זמן קצר, בשל הסכנה המיידית הנשקפת לחייהם.