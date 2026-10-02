מבצע חילוץ מורכב בירושלים: אדם חולץ מבור ופונה במצב אנוש

לוחמי כבאות והצלה חילצו היום (שישי) אדם שנפל לבור בעומק של כ-18 עד 20 מטרים באתר בנייה ברחוב דרך בית לחם בירושלים. תיעודים מהמקום מציגים את פעולת החילוץ המורכבת מעומק הבור.

עם קבלת הדיווח הוזעקו למקום לוחמי האש מתחנת מרחב הבירה. בשל עומק הבור והעובדה שמדובר בחלל מוקף, הצטרפו לפעולה גם לוחמי יל"מ האומה - היחידה לחילוצים מיוחדים.

הכוחות השתמשו בעגורן שהיה באתר כדי להעלות את האדם מתוך הבור. בתום פעולות החילוץ הוא הועבר לצוותי מד"א כשהוא במצב אנוש ופונה לבית החולים שערי צדק להמשך טיפול רפואי.

רב-רשף רמי מאיר, מפקד האירוע, סיפר: "אני רוצה להדגיש את המסירות והמקצועיות של לוחמי האש, שפעלו במהירות אך גם בזהירות הנדרשת באירוע מורכב מסוג זה".

לדבריו, "שיתוף הפעולה עם לוחמי היל"מ אפשר לנו לפעול בצורה מדויקת ובטוחה, ובזכות העבודה המשותפת הצלחנו להשלים את החילוץ ולהעביר את האדם לטיפול רפואי".

פראמדיק מד"א צור כהן סיפר: "כשהגענו למקום ראינו מלמעלה גבר בן 56 כשהוא שכוב על הקרקע בתוך אתר הבנייה כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית קשה. ירדנו אליו עם ציוד רפואי תוך שימוש בציוד מיגון ומיד הבנו שמצבו קריטי ונדרש חילוץ ארוך".

הוא הוסיף כי "עקב מצבו הקשה קיבלנו את ההחלטה לבקש הגעה של רופא בכיר יחד עם מנות ומרכיבי דם שיסייע לנו בשטח. תוך כדי החילוץ על ידי לוחמי האש המשכנו בהענקת הטיפול הרפואי שכלל מתן עירוי מרכיבי דם. בהמשך הכנסנו אותו לניידת טיפול נמרץ ופינינו אותו לבית החולים בליווי ד"ר שוורץ כשמצבו אנוש תוך ביצוע פעולות החייאה והמשך מתן מרכיבי דם".