ראש הממשלה לשעבר ויו"ר מפלגת "ביחד", נפתלי בנט, הודיע הערב (מוצאי שבת) כי הוא מחויב להקמת ממשלת אחדות ציונית בראשות גדי איזנקוט, והבהיר כי מפלגתו לא תצטרף בשום תרחיש לממשלה בראשות בנימין נתניהו או לגוש הימין בהובלתו.

בהצהרה שפרסם הציג בנט את עקרונות הממשלה שהוא מבקש להקים, ובראשם הקמת ועדת חקירה ממלכתית לאירועי שבעה באוקטובר, הגבלת כהונת ראשי ממשלה לשמונה שנים וקידום מהלך להרחבת הגיוס לצה"ל ולחיזוק המשרתים.

"אני מחויב למהפכת המשרתים. אני מחויב לחיילים ולמילואימניקים שלנו שזועקים לחילוף, ללא מענה", כתב בנט. בהמשך הוסיף: "מחויב להחליף את ממשלת השבעה באוקטובר. מחויב להקים, ביחד עם שותפינו, ממשלת תיקון בראשות גדי איזנקוט".

בנט הדגיש את התנגדותו לאפשרות שנתניהו ימשיך לכהן כראש הממשלה: "אני גם מחויב שנתניהו לא יהיה ראש הממשלה הבא של מדינת ישראל, ומפלגתי לא תעבור אליו או לגוש שלו בשום מקרה".

בנט פירט שלושה צעדים מרכזיים שבכוונתו לקדם במסגרת הממשלה המוצעת. לדבריו, כבר ביום הראשון לכהונתה תוקם ועדת חקירה ממלכתית לטבח שבעה באוקטובר.

בנוסף, הוא מבקש להגביל את כהונת ראשי הממשלה לשמונה שנים וליישם את מה שהוא מכנה "מהפכת המשרתים", שבמסגרתה יורחב מעגל המתגייסים ויינתן תעדוף כלכלי למשרתים ולמשפחותיהם.

"נעביר את המדינה מכאוס לניהול, ונציל את ישראל ממסלול ההתנגשות החזיתית עליו אנחנו צועדים בקצב מהיר", הצהיר.

בנט הסביר כי הוא רואה בממשלת אחדות ציונית בראשות איזנקוט את הדרך הטובה ביותר ליישום העקרונות שהציג, למרות הביקורת שמעוררים המגעים עם הליכוד. "אם אלישע מדן ויונתן שלו יכולים להילחם זה לצד זה בעזה, הם בוודאי יכולים לשבת זה לצד זה בממשלה", כתב.

לדבריו, "אני יודע שעצם השיחות מעוררות ביקורת. אני מכבד אותה, אך משוכנע כי זה המהלך הטוב ביותר למען מדינת ישראל והיחיד שיביא את מהפכת המשרתים". הוא הוסיף: "חובה להפוך כל אבן להקמת ממשלת אחדות ציונית בראשות איזנקוט".

בהמשך התייחס בנט לחשדנות כלפי נתניהו ולשאלה אם הליכוד מעוניין באמת בהקמת ממשלת אחדות. "אני לא נאיבי. החשדנות כלפי נתניהו מוצדקת. משך שנים נתניהו הונה את שותפיו ופעל נגדם. לכן כאן מדובר שאיזנקוט עומד בראש", טען.

בנט הזהיר כי לא יאפשר לליכוד למשוך זמן במסגרת המגעים הקואליציוניים: "במסגרת המהלך שבכוונתי לקדם, נדע מהר מאוד האם פני הליכוד לאחדות, או שמא רק לנסות לבזבז את 29 הימים שנותרו למנדט של גדי. לא נאפשר להם את זה".

לסיום הבהיר כי המגעים יימשכו בימים הקרובים בתיאום עם השותפים בגוש האופוזיציה: "בימים הקרובים נמשיך לפעול בתיאום מלא עם שותפינו ולמצות את האפשרויות להקמת הממשלה. בכל מסלול שנבחן, העקרונות האלה יעמדו לנגד עינינו", כתב בנט, וחתם: "ימים טובים עוד לפנינו".