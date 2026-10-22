השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הודיע היום (חמישי) ליועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, כי בכוונתו להמשיך להגיע לפעולות הריסת מבנים בלתי חוקיים בנגב, בניגוד להנחייתה לרשויות האכיפה שלפיה עליו להימנע מלקחת חלק בפעולות אלה או להיות נוכח בהן.

במכתב רשמי ששיגר לבהרב-מיארה תחת הכותרת "המשך נוכחותי בפעילות להריסות מבנים בלתי חוקיים בנגב ובכלל", טען בן גביר כי ההנחיה אינה חוקית וכי אין ליועצת המשפטית סמכות למנוע ממנו לפקח על הפעילות המתבצעת תחת משרדו.

"הנחייתך היא בלתי חוקית ונעדרת סמכות", כתב השר. "לא רק שאין שום מניעה ששר יפקח, יבקר וישתתף באירועים שמתנהלים תחת משרדו - בדומה לכל שר אחר בעבר, אלא שזה אף רצוי".

בן גביר הדגיש כי נוכחותו בשטח אינה נועדה להחליף את גורמי האכיפה או לבצע בעצמו פעולות מבצעיות, אלא לפקח על יישום המדיניות שהוא מוביל.

"ויודגש כי אין מדובר בהחלפת הגורם המבצע ואין מדובר בביצוע פעולות אופרטיביות, אלא בפעילות מבצעית שמבוצעת ע"י עובדי המדינה או עובדי הציבור בנוכחות של דרג מדיני מטעם הממשלה ומטעם הציבור ששלחו", הוסיף.

בהמשך המכתב הצהיר בן גביר כי אין בכוונתו לשנות את התנהלותו בעקבות ההנחיה, וכי ימשיך להגיע לפעולות ההריסה כדי לעקוב אחר פעילות כוחות האכיפה ולגבות אותם: "על כן אני אמשיך להוביל את רפורמת המשילות והחזרת קרקעות מדינה לידי ואמשיך לקחת חלק פעיל בשטח ולבחון מקרוב על פרויקט הריסות המבנים הבלתי חוקיים ולתת גיבוי לשוטרים ולעובדי המדינה המסורים שמממשים את מדיניותי".

השר תקף את היועצת המשפטית לממשלה ואת קודמיה בתפקיד, והאשים אותם באחריות להיעדר אכיפה מספקת בנגב במשך שנים.

"לאחר שבמשך שנים את וקודמייך לתפקיד אפשרתם הפקרות ושכחתם שיש מושג שנקרא 'אכיפת חוק' גם בנגב, מוטב היה שתברכי על כל הריסה והריסה שבמוצעת במשמרת שלי", כתב.

בסיום המכתב הציג בן גביר נתונים על היקף פעילות האכיפה בנגב במהלך כהונתו, וטען כי חרף התנגדות היועצת המשפטית לממשלה נרשמה עלייה משמעותית בהיקף ההריסות.

"זו הזדמנות נפלאה להודות לכל העוסקים במלאכה, ולעדכנך כי בקדנציה שלי הרסנו יותר מ- 19,000 מבנים בלתי חוקיים בנגב, כל זאת על אף ניסיונותייך לסכל ולמנוע זאת", כתב.