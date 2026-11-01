יו"ר עוצמה יהודית, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, הודה היום (ראשון) למצביעי מפלגתו לאחר הבחירות לכנסת, הודה כי ציפה למספר מנדטים גבוה יותר והזהיר את המפלגות החרדיות מפני הצטרפות לקואליציה עם מפלגות השמאל.

בפתח הודעה שפרסם התייחס בן גביר לבדיקת תוצאות הבחירות, והביע תקווה כי החקירה תימשך ללא התערבות מצד מערכת המשפט.

"הבחירות שנערכו בשבוע שעבר עדיין נבדקות ונחקרות, בתקווה שנגיע לחקר האמת ושהמערכת המשפטית לא תטרפד את החקירה", כתב.

בהמשך הודה לתומכיו על האמון שהעניקו לו: "תודה גדולה על האמון, התמיכה הגדולה והאהבה העצומה שהרעפתם עליי, ושהרגשתי בכל מקום שאליו הגעתי במהלך מערכת הבחירות הזו. ריגשתם אותי. אני אוהב אתכם. מאוד!"

בן גביר הודה כי קיווה לתוצאה טובה יותר, אך הדגיש את ההישג של מפלגתו שהתמודדה הפעם באופן עצמאי: "אמת, ציפיתי ליותר מנדטים (בבחירות הקודמות כמות הקולות שקיבלנו הייתה מספיק ל-9 מנדטים) אבל בכל מקרה, 326,634 אזרחים ואזרחיות שמו את הפתק של עוצמה יהודית בקלפי. בפעם הראשונה שהתמודדנו בבחירות לחלוטין לבד, בלי 'קביים' ממפלגות אחרות, קיבלנו מכם אמון עצום".

לדבריו, עוצמה יהודית היא המפלגה היחידה בגוש הימין שהגדילה את כוחה בבחירות האחרונות: "עלינו לשבעה מנדטים בכנסת (לעומת שישה בכנסת היוצאת), בזמן שכל יתר מפלגות הימין ירדו בכוחן (למעט יהדות התורה, ששמרה על כוחה), והפכתם את עוצמה יהודית למפלגה השניה בגודלה במספר הקולות בגוש הימין", כתב.

בן גביר הבטיח להמשיך לפעול למען בוחריו ולהיאבק נגד הקמת ממשלה שתישען על מפלגות ערביות. הוא תקף גם את מערכת המשפט וטען כי המאבק על אופייה היהודי של המדינה רחוק מסיום: "הבחירות הללו הסתיימו, אבל המערכה לא תמה. המאבק על המדינה היהודית, על ביטחון ישראל, נגד תומכי הטרור בתוכנו ונגד הכנופיה המשפטית שחטפה את הדמוקרטיה - לא הסתיים. ואנחנו נחושים, איתנים ונכונים לקרב הזה. לא ינצחו אותנו".

בהמשך פנה בן גביר ישירות למפלגות החרדיות והזהיר אותן מפני הצטרפות לקואליציה עם השמאל, שלטענתו מוכן לוותר על גיוס חרדים בתמורה לתמיכתן בהקמת ממשלה.

"ולאחיי החרדים, אני פונה אליכם באופן אישי: כולנו כבר שומעים את הקולות המלטפים ממחנה השמאל, שמבטיחים לוותר לכם על הגיוס רק כדי שתעזרו להם להקים ממשלה", כתב.

לדבריו, מדובר בשינוי עמדה צבוע מצד מפלגות השמאל. "לא ייאמן איך הצבועים הללו בנו את כל הקמפיין שלהם על שנאה נגדכם, וכעת, ברגע אחד, מסבירים לכולם שבעצם לא צריך אתכם בכלל בצבא".

בן גביר הוסיף כי הוא חושש שחלק מנציגי הציבור החרדי יתפתו להצעות הללו, והזכיר את המשל על השועל שניסה לשכנע את הדג לצאת מהמים כדי לשוחח עמו.

"אין לכם שום דבר משותף עם השמאל. הם שונאים אתכם, מתעבים את אמונתכם, בזים לרבניכם ויעשו הכול כדי לפרק אתכם ואת הגוש האמוני ולעקור את היהדות מהמדינה", טען.

הוא הזהיר כי הצטרפות החרדים לממשלה כזו תוביל, לדבריו, לחיזוק מערכת המשפט באופן שיפגע בציבור החרדי גם בשנים הבאות: "ברגע שתעזרו להם, דבר ראשון הם יחזקו את המערכת המשפטית - אותה מערכת שתרדוף אתכם עוד שנים רבות, גם אחרי שהשמאל ושותפיו הערבים יאבדו את הרוב בכנסת. אל תעשו את הטעות ההיסטורית הזו!"

בסיום דבריו התייחס בן גביר להישגי מפלגתו בקדנציה החולפת, והזכיר את השינויים שהוביל, לדבריו, בבתי הכלא, בהריסת מבנים בלתי חוקיים, ברפורמת הנשק ובהקמת כיתות הכוננות.

הוא הביע תקווה כי עוצמה יהודית תהיה חלק מהממשלה הבאה, אך הבהיר כי המפלגה תמשיך לפעול גם אם תמצא את עצמה באופוזיציה: "אני מקווה מאוד שבקדנציה הקרובה נעבוד שוב מתוך הממשלה ונעשה עוד ועוד דברים טובים. אבל בכל מקרה, בין אם בקואליציה ובין אם באופוזיציה, נמשיך לפעול למענכם!"