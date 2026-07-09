ראש הממשלה בנימין נתניהו התארח בפודקאסט "בסלון של שרון" והתייחס בשיחה עם שרון גל לסוגיית טיפוח מחליף עתידי בליכוד - לרגע בו ירגיש שמיצה את הפוליטיקה.

"יש לך בראש מישהו שאתה אומר - הייתי מוכן לתת לו את המפתחות של המדינה וללכת הביתה רגוע?", תהה גל.

נתניהו השיב "אני מקווה שיבוא" - ומיד הוסיף "כן, אני חושב שיש כזה".

גל תהה: "אתה מטפח אותו? אתה מדבר איתו על זה?".

ראש הממשלה הגיב בחיוך "איך אתה יודע שזה אותו ולא אותה? כבר צמצמת. התשובה היא כן".

כשנשאל האם מדובר בתרחיש שיכול לקרות בתום הקדנציה הבאה ענה נתניהו ""אני לא רוצה לקבוע זמן".

במרכז הראיון עמדה מערכת היחסים בין ירושלים לוושינגטון. נתניהו דחה את הטענות הנשמעות לגבי אופי פעולתו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, והבהיר כי הוא אינו פועל בניגוד להצהרותיו. "הוא דואג לאינטרסים של אמריקה, ואני דואג לאינטרסים של ישראל - ואני לא מתבייש לומר את דעתי", אמר ראש הממשלה.

נתניהו הרחיב על הנושאים המדיניים שעולים בשיחות הדיפלומטיות המשותפות, וציין כי כאשר יש לו עמדות מוגדרות בנוגע לטורקיה הוא מציג אותן באופן ישיר.

לדברי ראש הממשלה, השיח בינו לבין הנשיא האמריקני מתנהל בפתיחות מלאה. נתניהו הדגיש את הערכתו הרבה למדיניות האמריקנית ואמר: "גם אם יש חילוקי דעות על דברים מסוימים, אני מאוד מעריך את ההתייצבות שלו. אני לא חושב שהיה נשיא כזה תומך לישראל בתולדות קיומינו".

בנוגע לאירועים האחרונים והתלקחות המתיחות במרחב המפרץ הפרסי, הסביר נתניהו כי בשלב הנוכחי עדיין מוקדם לקבוע לאיזה כיוון יובילו המהלכים בשטח.

עם זאת, הוא ציין כי תגובותיו של הממשל בוושינגטון משקפות את המציאות מול טהרן: "זה מראה שיש לו תסכול עצום מהעובדה שהאיראנים מושכים זמן, זה מה שהם עושים - והוא מבין את זה". בהתייחסו לרמת המוכנות של המדינה לתוצאות העימות באזור סיכם ראש הממשלה: "אנחנו ערוכים לכל תרחיש".