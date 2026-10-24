"יש בינינו תהום אידיאולוגית": וינטר עונה אם יישב תחת איזנקוט - והחיבוק באולפן

יו"ר מפלגת "עמך ישראל", עופר וינטר, הבהיר בריאיון ל-i24NEWS כי לא יסכים לשבת תחת יו"ר מפלגת "ישר", גדי איזנקוט, בשל הפערים האידיאולוגיים ביניהם.

"עם גדי איזנקוט, למרות שאני מכבד אותו ברמה האישית, יש תהום אידיאולוגית עצומה פעורה בינינו. פעורה", אמר וינטר במהלך הריאיון.

וינטר מתח ביקורת על תפיסתו הביטחונית של איזנקוט ואמר: "גדי הוביל את תפיסת ההכלה. גדי הוביל את ההסדרה. גדי הקטין את הצבא. אני מכיר אותו מהצבא היטב, ולכן אני רואה דרך, אני בוחן אנשים על פי דרך. ולכן אמרתי, אני לא אשב תחת גדי. זו לא הדרך שלנו".

בתום הריאיון, כשווינטר עמד לצאת מהאולפן, הוא פגש את איזנקוט שהגיע לשידור. איזנקוט איחל לו הצלחה, ווינטר השיב: "אמרתי הרגע שאני מכבד אותך ברמה האישית". השניים אף התחבקו.

המגישה ניצלה את המפגש כדי לשאול את וינטר פעם נוספת אם יסכים לשבת תחת איזנקוט. וינטר חזר על עמדתו: "אני לא אשב תחתיו, אבל אני אמרתי שאני מכבד אותו היטב ברמה האישית. נתתי לו גם חיבוק".

איזנקוט חתם את המפגש הקצר באיחול: "שיהיה בהצלחה לכולנו".