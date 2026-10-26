ראש הממשלה בנימין נתניהו פנה לרב בניהו שמואלי, שעמו לומד יו"ר מפלגת "עמך ישראל" עופר וינטר, בניסיון להביא לפרישתו של וינטר מהמרוץ לכנסת ה-26.

על פי הדיווח בחדשות 12, נתניהו שוחח עם הרב שמואלי והציג בפניו את החשש כי התמודדותו העצמאית של וינטר תביא לאובדן קולות במחנה הימין, באופן שעלול לפגוע בסיכויי הגוש להרכיב ממשלה ולאפשר הקמת ממשלת שמאל.

אלא שהרב שמואלי סירב להתערב בהחלטתו של וינטר ולא נענה לניסיון לגייסו למהלך שנועד להביא לפרישת המפלגה מהמרוץ.

עוד דווח כי בימים האחרונים פעלו מקורביו של נתניהו גם מול הרב דוד אבוחצירא, מחשובי המקובלים וממנהיגי הציבור בצפון הארץ, בניסיון להשפיע באמצעותו על המשך התמודדותו של וינטר.

גם במקרה זה לא הושגה התוצאה המבוקשת. לפי הדיווח, הרב אבוחצירא הבהיר כי אין בכוונתו לפעול נגד התמודדותו של יו"ר "עמך ישראל".

יתרה מכך, בשיחות סגורות הביע הרב אבוחצירא תמיכה בהמשך ההתמודדות של וינטר, ואמר כי הוא יכול ואף צריך להישאר במרוץ. הרב הציג את וינטר כחלק מגל התקווה במחנה הימין לקראת הבחירות.

המהלכים הללו מתרחשים בישורת האחרונה של מערכת הבחירות, כאשר במחנה הימין גובר החשש מפני אובדן קולות לרשימות שלא יעברו את אחוז החסימה.