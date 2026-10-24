דרמה פוליטית בציבור החרדי-ספרדי ימים ספורים לפני הבחירות: הרב משה צדקה, זקן ראשי הישיבות הספרדיות וראש ישיבת "פורת יוסף", חתם על מכתב חריג המורה שלא להצביע למפלגת ש"ס.

המכתב נחתם על רקע טענות שלפיהן ש"ס הביעה נכונות לאפשר את גיוסם של בחורי ישיבות שאינם נמצאים במסגרת לימודית פעילה.

המהלך מעורר דאגה במטה ש"ס, לנוכח מעמדו הבכיר של הרב צדקה בציבור החרדי-ספרדי וההשפעה האפשרית של הוראתו על מצביעי המפלגה.

בעקבות החתימה על המכתב, יו"ר ש"ס אריה דרעי פועל בשעות אלה לגיוסם של רבנים בכירים, בהם חבר מועצת חכמי התורה הרב משה מאיה והראשון לציון הרב יצחק יוסף, במטרה שיגיעו למעונו של הרב צדקה וינסו לשכנעו לחזור בו מההנחיה שלא להצביע למפלגה.

ההתפתחות מגיעה בעיתוי רגיש במיוחד עבור ש"ס, הנערכת ליום הבחירות, ומעמידה במוקד את המחלוקת סביב סוגיית גיוס בני הישיבות ואת השלכותיה האפשריות על התמיכה במפלגה.

לפי דיווח בערוץ i24, המכתב גובש בתיווך המקובל רבי בניהו שמואלי ראש ישיבת "נהר שלום".