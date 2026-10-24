זירת התאונה קטלנית בבנימין תיעוד מבצעי מד"א

גבר כבן 35 נהרג בתאונת דרכים קשה שאירעה הערב (מוצאי שבת) בכביש 465 במערב בנימין, סמוך לכפר עאבוד, בין היישובים נווה צוף ועופרים, באזור הכניסה לחוות "המאיר לארץ".

בתאונה, שבה היו מעורבים משאית ושני כלי רכב נוספים, נפצעו שני בני אדם, בהם גבר כבן 30 באורח בינוני עם חבלות בגופו ופצוע נוסף באורח קל. השניים קיבלו טיפול רפואי מצוותי מד"א ופונו לבית החולים באמצעות הסהר האדום.

לוחמי אש ומתנדבים מתחנה אזורית בנימין הוזעקו לזירה ופעלו לחילוץ הנהג שנלכד בתוך רכב שנכנס מתחת לנגרר המשאית. פעולות החילוץ בוצעו באמצעות כלים ייעודיים ונמשכו זמן בשל מורכבות התאונה ומיקומו של הלכוד. בתום החילוץ נקבע מותו בידי גורמי הרפואה.

רשף מוני בן ציון, שפיקד על פעולות החילוץ, סיפר: "מדובר בזירה קשה. עם ההגעה זיהיתי תאונת דרכים בין שלושה כלי רכב, כאשר ישנו לכוד ברכב אשר נכנס מתחת לנגרר המשאית". לדבריו, "ביצענו פעולות חילוץ מורכבות אשר לקחו זמן, וזאת עקב אופי התאונה ומיקום הלכוד".

חובשים ביחידת האופנועים של מד"א, נתי רוט ויוסף נהון, וחובש מד"א שלמה לוי, סיפרו: "מדובר בתאונת דרכים קשה בין משאית לרכב פרטי. בתוך הרכב ראינו גבר בשנות ה-30 כשהוא מחוסר הכרה וסובל מחבלות קשות מאוד בגופו".

"ביצענו בדיקות רפואיות אך לא נותר לנו אלא לקבוע את מותו. במקביל טיפלנו בשני פצועים נוספים שנפצעו באורח בינוני וקל, שפונו על ידי הסהר האדום", הוסיפו.