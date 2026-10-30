נהג אוטובוס כבן 50 נהרג הבוקר (שישי) בתאונת דרכים קשה בין אוטובוס לטרקטור בכביש 25, סמוך לצומת הגדי ולכניסה למושב שיבולים שבדרום.

בתאונה נפצעו 24 בני אדם נוספים, בהם אישה בת 61 במצב קשה, אישה בת 35 במצב בינוני ו-22 פצועים במצב קל.

האוטובוס, שהסיע קבוצת בנות בדרכן ללימודים, התנגש בחלקו האחורי של טרקטור. כתוצאה מההתנגשות נגרם נזק כבד לחלקו הקדמי של האוטובוס, ונהגו נלכד כשהוא מחוסר הכרה.

למקום הוזעקו צוותי רפואה והצלה רבים, בהם ניידות טיפול נמרץ, אמבולנסים ואופנועי תגובה מיידית. במקביל, לוחמי האש מתחנת נתיבות הוזעקו לזירה ופעלו לחילוץ לכודים מתוך האוטובוס.

צוותי מד"א ביצעו בדיקות רפואיות לנהג האוטובוס, גבר כבן 50, שנמצא לכוד ברכב ללא דופק וללא נשימה. בעקבות חומרת פציעותיו נאלצו לקבוע את מותו במקום.

אישה בת 61 שנלכדה אף היא נפצעה באורח קשה וסבלה מחבלה רב-מערכתית. צוותי מד"א העניקו לה טיפול רפואי תוך כדי פעולות החילוץ, שכלל עצירת דימומים.

בנוסף, אישה בת 35 נפצעה באורח בינוני עם חבלות בגפיים, ו-22 בני אדם נוספים נפצעו באורח קל. כלל הפצועים פונו באמצעות אמבולנסים של מד"א לבתי החולים סורוקה בבאר שבע וברזילי באשקלון, תוך המשך טיפול רפואי.

חובשי רפואת החירום מיחידת האופנועים של מד"א, אדיר נזרי ומעוז ויברמן, סיפרו על המראות הקשים בזירה. "קיבלנו מספר דיווחים על תאונת דרכים בין אוטובוס לטרקטור. הגענו למקום במהירות עם ניידות טיפול נמרץ, אמבולנסים ורכבי ואופנועי תגובה מידית", סיפרו. "ראינו את האוטובוס בחלק האחורי של הטרקטור, האוטובוס היה עם פגיעות פח קשות מאוד בחלקו הקדמי".

השניים תיארו את הניסיון להציל את חייו של נהג האוטובוס: "התחלנו במיון ראשוני לפצועים, נהג האוטובוס גבר כבן 50 היה לכוד כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה. ביצענו בדיקות רפואיות אבל הפציעה שלו הייתה קשה ונאלצנו לקבוע את מותו במקום".

במקביל, סיפרו החובשים על הטיפול בפצועות האחרות: "צוותי מד"א נוספים העניקו טיפול רפואי לאישה בת 61 במצב קשה שהייתה לכודה, תוך כדי פעולות החילוץ הענקנו לה טיפול רפואי שכלל עצירת דימומים, בנוסף לאישה בת 35 שנפצעה באורח בינוני ו-22 פצועים במצב קל".

לדבריהם, "כל הפצועים פונו באמבולנסים של מגן דוד אדום תוך המשך טיפול רפואי".