אישה כבת 30 נפצעה הבוקר (חמישי) באורח אנוש מפגיעת מיניבוס ברחוב אגריפס במרכז ירושלים.

צוותי מד"א ביצעו בה פעולות החייאה ופינו אותה לבית החולים שערי צדק כשהיא סובלת מחבלה רב-מערכתית.

על פי הדיווח הראשוני של המשטרה, נהג המיניבוס איבד שליטה על רכבו, עלה על המדרכה ופגע בהולכת הרגל ובחנות ברחוב.

חובשים ופראמדיקים של מד"א שהוזעקו לזירה מצאו את האישה כשהיא מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה, והחלו מיד בפעולות החייאה מתקדמות.

חובשי מד"א מאיר גרשוני, יעקב רויטמן וחקי הר כסף סיפרו: "מדובר בתאונת דרכים קשה מאוד, הגענו למקום בכוחות גדולים וראינו את המיניבוס על המדרכה בכניסה לחנות".

לדבריהם, "האישה שכבה בסמוך כשהיא מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה, לאחר שנפגעה מהמיניבוס".

החובשים הוסיפו: "התחלנו במהירות בטיפול רפואי שכלל ביצוע פעולות החייאה מתקדמות ועצירת דימומים תוך כדי שהעלנו אותה לניידת טיפול נמרץ של מד"א ופינינו אותה בדחיפות לחדר הטראומה בבית החולים".

שוטרי תחנת לב הבירה במחוז ירושלים הגיעו לזירת התאונה ופעלו לסגירת האזור ולאבטחתו. נהג המיניבוס עוכב במקום, ובוחני תאונות הדרכים של מחוז ירושלים החלו בבדיקת נסיבות התאונה.