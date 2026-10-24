צרויה רן, רעייתו של פנחס (חסי) רן, רבש"ץ רכס הגדעונים בשומרון, פרסמה הערב (מוצאי שבת) פוסט נוקב בפייסבוק שבו יצאה להגנת בעלה, שנעצר ונגדו הוגש כתב אישום בעקבות אירוע ירי בכפר הפלסטיני עקרבה, שבו נפצעה קשה צעירה בת 18.

בפוסט מתחה רן ביקורת חריפה על התנהלות רשויות החקירה ועל תנאי מעצרו של בעלה, ותיארה את המחיר האישי והמשפחתי ששילם לאורך שנות שירותו הצבאי, ובמיוחד מאז נפילת אחיו בקרבות 7 באוקטובר.

"בעלי, פנחס (חסי) רן, רבש"צ רכס הגדעונים, נמצא כעת במעצר", פתחה. "אדם שהקדיש את חייו להגנה על עם ישראל, ושילם על כך מחירים אישיים כבדים מנשוא, מוצא את עצמו היום מאחורי סורג ובריח, דווקא בשל מסירותו הבלתי מתפשרת לביטחון תושבי הרכס".

רן סיפרה כי בעלה גדל בשומרון, שירת כלוחם בגדוד 101 של הצנחנים ובהמשך במילואים בגדוד 697 של עוצבת חיצי האש, כלוחם וכנהג מבצעי.

לדבריה, בבוקר 7 באוקטובר התייצב בעלה לשירות מילואים, ובמהלך אותו יום נודע לו כי אחיו, סרן אור יוסף רן הי"ד, נפל בקרב בכפר עזה.

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"חסי שב הביתה כדי ללוות את אחיו בדרכו האחרונה ולשבת שבעה עם המשפחה. ביום שבו קמנו מהשבעה, כשהכאב עוד היה טרי והלב שבור, חסי לבש שוב את המדים וחזר לבסיס", כתבה.

היא הוסיפה כי גם בתקופות שבהן יצאה יחידתו להתרעננות, המשיך בעלה להתנדב לשירות מילואים ביחידות אחרות שנזקקו לנהגים מבצעיים.

בהמשך התייחסה להחלטתו לקבל על עצמו את תפקיד רבש"ץ רכס הגדעונים, לאחר שהמשפחה עברה להתגורר בחוות גבעות עולם: "חסי נחשף מקרוב לאתגרים הביטחוניים המורכבים של רכס הגדעונים. הוא הבין שהגזרה, שהייתה עד אז באחריות רבש"צ זמני, זקוקה לדמות קבועה שתיקח אחריות מלאה על ביטחון התושבים".

היא הוסיפה כי "ההחלטה לקבל על עצמו את התפקיד לא הייתה פשוטה. משמעותה הייתה להיפרד מהמחלקה שלו במילואים, מהחברים שאיתם לחם ומהשליחות שהייתה חלק בלתי נפרד מחייו. אבל חסי הבין שכאן זקוקים לו יותר, וכדרכו, בחר במקום שבו יוכל לתרום יותר".

לדבריה, בעלה פעל לשיפור מערך הביטחון ברכס הגדעונים בשיתוף פעולה עם גורמי הצבא, וזכה לאמונם ולהערכתם: "הוא למד את הגזרה לעומק, פעל ללא לאות לשיפור מערך הביטחון ויצר מציאות ביטחונית טובה יותר עבור התושבים. את כל זאת עשה בשיתוף פעולה הדוק עם גורמי הצבא, שמהם זכה לאמון רב ואף לשבחים על תפקודו".

בהמשך הפוסט עברה רן למתוח ביקורת על אופן מעצרו של בעלה: "והיום, דווקא האיש הזה, שהקדיש את חייו לביטחון המדינה, שאיבד את אחיו במלחמה, שחווה מראות קשים וששירת מאות ימי מילואים, נאלץ להתמודד עם מעצר קשה ומשפיל בידי המערכת שעל ביטחונה נלחם. הלב נקרע מהמחשבה על מה שחסי עובר. על הפגיעה בשמו הטוב, על הפגיעה במשפחתנו ועל הפגיעה בעבודתו המסורה למען ביטחון התושבים, שממתינים לשובו".

על האירוע שבו פתח בעלה באש כתבה: "קל מאוד לשבת במקום בטוח ולשפוט מרחוק. אבל כמה אנשים באמת מבינים מה המשמעות של קבלת החלטות בשברירי שניות, תחת איום ממשי על החיים? כמה מאיתנו נדרשים לסכן את חייהם, יום אחר יום, למען ביטחונם של אחרים? וכמה אנשים היו מוכנים להקריב כל כך הרבה מעצמם, ממשפחתם ומחייהם האישיים, כפי שחסי עשה לאורך השנים? אני שואלת את עצמי איך ייתכן שבזמן שמערכת הביטחון נדרשת להשקיע את מלוא כוחותיה בסיכול פיגועים ובהגנה על חיי אזרחים, יש בתוכה מי שבוחרים להפנות משאבים עצומים דווקא נגד אדם שמקדיש את כל כולו לאותה משימה בדיוק".

רן הדגישה כי היא אינה מתנגדת לעצם קיומה של חקירה, אלא לדרך שבה בוצע המעצר: "אני מבינה שיש מצבים שבהם נדרשת חקירה. אבל גם לחקירה יש דרך, יש גבולות ויש מידה של אנושיות בסיסית. אילו חסי היה מתבקש להתייצב לחקירה ולמסור את גרסתו, הוא היה מגיע ומשתף פעולה, כפי שעשה תמיד מול רשויות המדינה".

בהמשך תיארה את נסיבות המעצר: "שום דבר אינו מצדיק את הדרך האכזרית והמשפילה שבה בחרו לנהוג בו. לפשוט על ביתנו לפנות בוקר. לעצור אבא מול עיניהם של ילדיו. למנוע ממנו מפגש עם עורך דין. להחזיק אותו ימים ארוכים במרתפי השב"כ, כאילו היה אחרון המחבלים. איך ייתכן שכך נוהגת מדינת ישראל באדם שהקדיש את חייו להגנתה? איך ייתכן שאדם שאיבד את אחיו במלחמה, שחזר להילחם מיד בתום השבעה, שלא הפסיק להתנדב ולשרת ושלקח על עצמו את האחריות לביטחון יישוב שלם, זוכה ליחס כזה?"

"ומה אמורים להרגיש ילדיו, שרואים את אביהם, הגיבור שלהם, נלקח מביתו כאילו היה פושע מסוכן?", שאלה.

רן הזכירה את האובדן שחוותה המשפחה בעקבות נפילת אור יוסף רן בקרב בכפר עזה: "המשפחה שלנו כבר שילמה מחיר כבד כל כך במלחמה הזאת. איבדנו את אור יוסף האהוב שלנו. נשאנו את הכאב, את הגעגוע ואת החלל העצום שהותיר אחריו. ובכל זאת המשכנו, כי האמנו ואנחנו עדיין מאמינים בשליחות, במדינה ובחובה להגן על עם ישראל".

את דבריה חתמה בדרישה לשחרורו של בעלה: "אני דורשת לשחרר את בעלי לאלתר ולהשיב אותו הביתה, אל משפחתו ואל ילדיו שמחכים לו, ואל התושבים שביטחונם הופקד בידיו".

"חסי אינו מבקש יחס מיוחד. הוא ראוי ליחס הוגן, אנושי ומכבד, ולכך שלא יתעלמו ממפעל חיים שלם של מסירות, הקרבה ואהבת ישראל. חסי הקדיש את חייו כדי שאחרים יוכלו לישון בביטחון בביתם. עכשיו הגיע הזמן להשיב גם אותו הביתה", סיכמה.

ביום שישי האחרון הגישה פרקליטות מחוז ירושלים כתב אישום נגד רן, המייחס לו עבירות אלימות חמורות ושיבוש מהלכי משפט, בעקבות אירוע ירי בכפר עקרבה שבשומרון. במקביל ביקשה הפרקליטות להורות על מעצרו עד תום ההליכים המשפטיים.

על פי כתב האישום, רן נכנס לכפר, שמחוץ לגזרת אחריותו, ברכב שטח מסוג ריינג'ר יחד עם חייל בשירות קבע, ביצע בדיקות תעודות זהות ללא סמכות ופתח באש לעבר רכב שבו נסעו בני זוג, לאחר שהנהג לא נענה לקריאותיו לעצור. כתוצאה מהירי נפגעה צעירה פלסטינית בת 18 משני קליעים בפלג גופה העליון. היא נפצעה קשה, נותחה ואושפזה למשך מספר ימים.

מנגד, רן טוען כי האירוע החל כאשר רכב ללא לוחיות רישוי דהר לעברו ולעבר הקצין שהיה עמו, באופן שעורר אצלם חשש לניסיון דריסה. לדבריו, השניים נאלצו לקפוץ הצידה כדי להימלט מפגיעה, ובהמשך ביצע ירי באוויר בניסיון לעצור את הרכב.

במסגרת ההליך המשפטי הוגשו לבית המשפט מכתבי תמיכה ממפקדים וקצינים ששירתו לצד רן, ובהם תיאורים של שירותו הקרבי, התנדבותו למילואים ומסירותו למשימות הביטחון.