פלסטיני בשנות ה-50 לחייו נעצר בחשד להסתה, הזדהות ותמיכה בארגון טרור, לאחר שלפי המשטרה פרסם ברשתות החברתיות דברי הסתה ותמונה ערוכה של חיילת צה"ל כשקליע מכוון לראשה.

החקירה נפתחה בעקבות ניטור פרסומיו של החשוד ברשת. במסגרת הפעילות פשטו כוחות צה"ל ולוחמי מג"ב איו"ש על ביתו בכפר נזלה א-שרקיה, עצרו אותו והעבירו אותו לחקירה ביחידה ללוחמה בפשיעה במרחב שומרון.

במשטרה מסרו כי במהלך החקירה עלה שהחשוד פרסם תכנים שלטענתה מסיתים לטרור, וכן הלל ושיבח את פעילותם של ארגוני טרור.

באחד הפרסומים כתב: "בחיי אללה נביס אותם, ונאלמן את נשותיהם, וניתם את ילדיהם, בחיי אללה נגרש אותם מושפלים כפי שבאו לארץ הזאת מושפלים".

בפרסום אחר העלה תמונה ערוכה של חיילת צה"ל עם קליע המכוון לראשה, ולצידה כתב: "תפילותיכם עבורה במרחבי הגהנום שלה".

לטענת המשטרה, בפרסומים נוספים המשיך החשוד להלל ולשבח מחבלים תוך קריאה להמשיך בדרכם.

בתום חקירתו נכלא החשוד והוא צפוי להיות מובא בפני בית המשפט, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרו לצורך המשך החקירה.

במשטרה מסרו כי פעילות הניטור ברשתות לאיתור הסתה ותמיכה בטרור נמשכת בשיתוף גופי הביטחון, וכי היא פועלת נגד פרסומים שלטענתה מעודדים אלימות ומאדירים מחבלים.