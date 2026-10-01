הזמר אייל גולן פרסם מסר פוליטי לקראת הבחירות הקרובות, שבו קרא לציבור לממש את זכות ההצבעה, הדגיש את חשיבות המשך המערכה הביטחונית והביע תמיכה מרומזת בהמשך כהונתה של ההנהגה הנוכחית.

"לקראת שבוע קריטי לעתידה של ישראל, צאו להצביע! תממשו את זכותכם להשפיע כי אנחנו הריבון", כתב גולן, וביקש מהציבור לשמור על "כבוד הדדי ואהבת חינם, גם כשאנחנו חלוקים".

בהמשך התייחס לסוגיות הביטחוניות ולמלחמה, והבהיר כי לדעתו אסור לישראל לשוב לתפיסות הביטחוניות שקדמו למתקפת 7 באוקטובר.

"לפני שדואגים 'לעמים' אחרים, חייבים לדאוג קודם כול לעצמנו, לביטחון שלנו ולעתיד ילדינו", כתב. "המלחמה נכפתה עלינו והמחיר כבד, אבל אסור לעצור ולחזור לקונספציה של לפני 7 באוקטובר. חייבים להמשיך קדימה עד להשגת מטרות המלחמה והסרת האיום".

גולן הוסיף כי המשך המערכה חיוני גם מתוך מחויבות לנופלים, לפצועים, למשפחות השכולות ולחטופים.

"למען הנופלים, הפצועים, המשפחות השכולות, החטופים ועתיד ילדינו, ולכן לא לוקחים סיכונים עם שינויים שאנחנו בכלל לא בטוחים בהם ונותנים לבעלי הניסיון להמשיך להוביל את המערכה הקריטית הזאת מול אויבינו", כתב.

בהמשך הדגיש את חשיבות הזהות היהודית של מדינת ישראל: "אין לנו סיבה להתנצל על היותנו עם יהודי במדינה יהודית, מה שמייחד אותנו כעם. יש הרבה מה לתקן, אבל הביטחון, הזהות והחוסן הלאומי חייבים לעמוד בראש סדר העדיפויות שלנו".

גולן גם מתח ביקורת מרומזת על היחס כלפי עופר וינטר ויוסף חדאד בשל עמדותיהם הפוליטיות: "קשה לראות גיבורים שנלחמו למען המדינה ומי שנאבקו על ההסברה הישראלית הופכים למטרה בגלל עמדותיהם, בזמן שמי שלא מגנים את הרוצחים המתועבים עוד עלולים לשבת בממשלה".

לצד המסרים הפוליטיים ביקש גולן להדגיש את חשיבות האחדות בעם גם בתקופת הבחירות: "אנחנו לא חייבים להסכים על הכול, אבל חייבים לזכור שאנחנו עם אחד. הצביעו מתוך אמונה ומחשבה, למען הביטחון. הזהות היהודית והעתיד של כולנו ולא לפי כותרות שגורמות לשיסוי ופילוג".

את דבריו חתם בפסוקים "עם כלביא יקום וכארי יתנשא" ו"ימין ה' רוממה, ימין ה' עושה חיל", ובתפילה לשלומם של חיילי צה"ל, כוחות הביטחון וכל עם ישראל.

"שבורא עולם ישמור על חיילי צה"ל, כוחות הביטחון וכל עם ישראל, וייתן לנו כוח להישאר מאוחדים. עם ישראל חי", סיכם.