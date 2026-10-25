האלוף בדימוס גיל רגב, טייס קרב לשעבר ומי שכיהן כראש אגף כוח האדם בצה"ל, אמר בשיחה עם גיא פלג בפודקאסט של All-in כי הוא מוצא מכנה משותף רחב יותר עם פלסטינים מאשר עם שר האוצר בצלאל סמוטריץ'.

במהלך השיחה נשאל רגב מה המכנה המשותף בינו לבין סמוטריץ', והשיב בנחרצות: "כלום". כשפלג הציע את העובדה ששניהם יהודים כמכנה משותף, דחה רגב את הדברים.

"זה קשקוש. אני במקרה יהודי, אמא שלי הייתה יהודייה. לא בדקו אבל אני חושב שאנחנו דוברי אמת", אמר.

בהמשך סיפר רגב על מפגשים שהיו לו בעבר עם פלסטינים במסגרת עבודתו, בין היתר ברפיח, בסיני וביהודה ושומרון.

"אני יכול לנגב חומוס עם פלסטיני, עשיתי את זה בעברי", אמר, ותיאר את התקופה שבה עבד בהקמת מבנים טרומיים, בין היתר על גג בניין העירייה ברפיח.

לדבריו, "עבדנו בגדה, פלסטינאים עבדו איתנו יום שלם, יומיים, לפעמים יותר. היינו מנגבים חומוס, אוכלים זיתים. הרגעים הללו שהיינו מדברים על החיים, לא פוליטיקה ולא כיבוש, על החיים. הם סיפרו על החיים שלהם. הבנתי, הם חפצי חיים".

רגב הסביר כי המפגשים האישיים הללו יצרו בעיניו קרבה אנושית שאינו חש כלפי שר האוצר. "לי ולהם היה במשותף יותר ממה שאי פעם יהיה לי עם סמוטריץ'. לא יהיה לי איתו את הממשק הזה שאנחנו על אותה צלחת, פיתה נגעה בפיתה", אמר.

רגב הוסיף: "אני שואל, מה לי ולו? כלום. אין לי כלום איתם".

בהמשך השיחה נשאל רגב מדוע הוא בוחר להישאר בישראל למרות תחושותיו, והשיב: "אני מבוגר, לאן אני אלך? יש לי משפחה, חברים, אני בבועה".