בשורה לתושבי השומרון ובקעת הירדן: היום (ראשון) החלו העבודות לסלילת כביש חדש שיחבר בין היישוב אלון מורה שבשומרון ליישוב מכורה שבבקעת הירדן, וייצור ציר נסיעה נוסף בין שני האזורים.

על פי התכנון, עבודות הסלילה צפויות להימשך כשבוע, ולאחר השלמתן ייפתח הכביש לתנועת כלי רכב. הציר החדש צפוי לאפשר לנוסעים מהשומרון להגיע צפונה דרך בקעת הירדן.

סלילת הכביש היא חלק מתוכנית פיתוח התשתיות ביהודה ושומרון שמקדם בשנים האחרונות השר במשרד הביטחון, בצלאל סמוטריץ'. במסגרת התוכנית הוקצו תקציבים לסלילת כבישים ולפיתוח תשתיות, ובמקביל מתבצעות עבודות בעשרות צירים ברחבי יהודה ושומרון.

סמוטריץ' בירך על תחילת העבודות ואמר: "אנחנו ממשיכים לבצר ולחזק את ההתיישבות, ולהוביל מהפכת התיישבות בשטח שתגדע את הרעיון הנורא של הקמת מדינת טרור בלב מדינת ישראל. כדי שהמהפכה הזו תימשך, אסור להמר על ממשלת שמאל שתגלגל לאחור את מהפכת ההתיישבות".

השר הודה לאנשי מינהלת ההתיישבות במשרד הביטחון ולאלוף פיקוד המרכז אבי בלוט על חלקם בקידום המהלך.

בהמשך עבר סמוטריץ' למסר פוליטי לקראת הבחירות, והזהיר מפני הקמת ממשלה בהשתתפות יריביו הפוליטיים. "ממשלת איזנקוט-ליברמן-גולן תפנה את החוות ואת היישובים שהקמנו, ותקים מדינת טרור פלסטינית. הם אומרים זאת בקולם, ומתכוונים לכך", טען.

סמוטריץ' הוסיף וקרא לציבור להימנע מהצבעה למפלגות שלדבריו אינן צפויות לעבור את אחוז החסימה: "בחירה ברסיסי מפלגות שלא עוברות את אחוז החסימה תעלה את השמאל לשלטון ותביא לפינוי היישובים והחוות. אסור לתת לזה לקרות - ורק פתק ט' בקלפי ימנע מזה לקרות".