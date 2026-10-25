לקראת הבחירות שיתקיימו ביום שלישי הקרוב, אגודת הסטודנטים במרכז האקדמי לב קיימה היום (ראשון) יריד בחירות בהשתתפות למעלה מ-450 סטודנטים, שנפגשו עם חברי כנסת ונציגי מפלגות לשיחות ולדיונים על הנושאים העומדים על סדר היום.

היריד נמשך כשעתיים וחצי, ובמהלכו יכלו הסטודנטים לעבור בין דוכני המפלגות, לשאול שאלות ולהכיר מקרוב את עמדות הנציגים לקראת ההצבעה.

באירוע השתתפו נציגי שש מפלגות: ישר, ביחד, עוצמה יהודית, הציונות הדתית, הליכוד והציבור החרדי. בין חברי הכנסת שהגיעו ליריד היו משה קינלי טור-פז, לימור סון הר-מלך, מתן כהנא וצבי סוכות.

במהלך המפגשים התפתחו שיחות על סוגיות המעסיקות את הסטודנטים ועל עתידה של המדינה. המשתתפים העלו שאלות, חלקן נוקבות, הקשיבו לעמדות שונות ושוחחו ישירות עם נציגי המפלגות.

לדברי המארגנים, האירוע התקיים באווירה טובה ובשיח מכבד, למרות חילוקי הדעות הפוליטיים.

מנדל ווגנר, יו"ר אגודת הסטודנטים במרכז האקדמי לב, הסביר את חשיבות המפגש: "אגודת הסטודנטים היא גם מקום לחיבור, למעורבות ולהשמעת הקול של הסטודנטים. רגע לפני הבחירות, רצינו לאפשר להם לפגוש את הנציגים פנים אל פנים, לשאול את מה שחשוב להם ולהגיע לקלפי עם עמדה מגובשת".

הוא הוסיף: "משמח לראות מאות סטודנטים שבוחרים לקחת חלק, להקשיב ולהשפיע. גם כשיש בינינו מחלוקות, אפשר לדבר, לשאול ולכבד זה את זה".