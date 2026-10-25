ראש מוסדות בני דוד בעלי, הרב אלי סדן, פרסם הערב (ראשון) הבהרה בנוגע לדבריו על מפלגתו של עופר וינטר, והדגיש כי אין לראות בהתבטאויותיו הוראת הצבעה או אינדיקציה לאופן שבו יצביע בעצמו בבחירות.

בהבהרה נמסר כי הרב סבור שההכרעה למי להצביע היא החלטה אישית של כל אדם, וכי אין לפרש את דבריו כהנחיה לציבור להצביע למפלגה מסוימת.

עם זאת, הרב הביע תקווה שמפלגתו של עופר וינטר תצליח לעבור את אחוז החסימה, ובכך תתרום להקמת ממשלת ימין בראשות בנימין נתניהו.

בהבהרה הודגש כי תקווה זו אינה מלמדת על כוונת ההצבעה האישית של הרב, וכי אין בדברים כל רמז לאופן שבו יצביע בקלפי.

מוקדם יותר אמר הרב סדן: "אני בדרך כלל משתדל לא להתערב בבחירות. גילוי נאות, אני חושב שבנימין נתניהו היה ראש ממשלה מצוין, שעשה הרבה דברים טובים לעם ישראל בשנים, ומאוד מאוד הייתי רוצה שהוא ימשיך להיות ראש ממשלה".

בהמשך הסביר מדוע בחר עד כה שלא להתערב במאבקים הפוליטיים בתוך גוש הימין: "כשבאו אליי אנשים ואמרו לי, תגיד לאלה לרדת, תגיד לאלה לעלות וכל מיני הצעות, אני החלטתי לשתוק, כיוון שכמו שהוא הצליח עד היום לעבור את הבחירות בשלום, אני מניח שהוא גם הפעם יצליח לעבור את הבחירות בשלום".

אלא שלדבריו, פרסומים שהגיעו לידיעתו ולפיהם הוא קורא שלא להצביע למפלגתו של וינטר הביאו אותו להבהיר את עמדתו: "אבל היום התקשרו אליי והראו לי שמפרסמים שכאילו אני אומר לא להצביע לעופר וינטר, כי הוא לא יעבור את אחוז החסימה".

הרב ציין "אני חושב שזה לא נכון, אני לא אמרתי את זה כמובן, ואני מאחל לעופר וינטר לעבור את אחוז החסימה, ואני חושב שרק אם לעופר וינטר יעבור את אחוז החסימה, רק אז יהיה לביבי ממשלה של ימין מלא. זה מה שאני מקווה שיהיה".