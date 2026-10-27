גפן בראילובסקי, ראש מטה הצעירים - מפלגת עמך ישראל

במטה מפלגת עמך ישראל בראשות עופר וינטר מסרבים לאבד תקווה, למרות שמדגמי הבחירות לכנסת ה-26 מצביעים על כך שהמפלגה אינה עוברת את אחוז החסימה.

גפן בראילובסקי, ראש מטה הצעירים במפלגה, שוחחה הערב (שלישי) עם ערוץ 7 ממטה המפלגה והביעה ביטחון כי תוצאות האמת יהיו שונות מהתמונה שהציגו המדגמים.

בראילובסקי סיפרה כי פעילי המפלגה פעלו לאורך יום הבחירות בשטח וכי התחושות שקיבלו מהמצביעים היו חיוביות. לדבריה, אנשי המפלגה מאמינים בצדקת דרכם ומשוכנעים כי עם התקדמות ספירת הקולות יתברר שהצליחו לעבור את אחוז החסימה.

בהתייחסות לטענות מצד גורמים במחנה הימין שלפיהן התמודדות המפלגה עלולה להביא לאובדן קולות, דחתה בראילובסקי את הביקורת. היא הסבירה כי מבחינתה, דווקא הצבעה חוזרת לאותן מפלגות תוך ציפייה לשינוי היא הבעיה המרכזית.

לדבריה, עמך ישראל מבקשת להציע הנהגה חדשה, המורכבת מאנשים שלא נשאו באחריות להחלטות שהתקבלו לפני אירועי שבעה באוקטובר, ואשר צמחו מתוך המשבר והרצון להביא לשינוי במדינה.

בראילובסקי הבהירה כי גם אם תוצאות האמת לא יאפשרו למפלגה להיכנס לכנסת, בכוונת אנשיה להמשיך בפעילות הציבורית והפוליטית. עם זאת, היא הדגישה כי במפלגה כלל אינם נערכים לתרחיש כזה, לנוכח האמון שהם רוחשים לתמיכה שקיבלו בשטח בחודשיים שחלפו מאז הקמתה.

כשנשאלה על התחושות הקשות לנוכח המסכים המציגים את המפלגה מתחת לאחוז החסימה, השיבה כי רבים מפעילי המפלגה הם אנשי מילואים שהתמודדו עם מצבים קשים ומסוכנים במהלך שירותם הצבאי.

לדבריה, האכזבה מתוצאות המדגמים אינה משתווה לחוויות שעברו בשירות, ולכן אין בכוונתם להישבר או לוותר על המשך הדרך.