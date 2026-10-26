נשיא ברזיל, לואיז אינסיו לולה דה סילבה, זכה הלילה (שני) בכהונה רביעית בתפקיד לאחר שניצח את הסנאטור פלאביו בולסונארו בסיבוב השני של הבחירות לנשיאות, בתום מרוץ צמוד. כך הודיעה רשות הבחירות במדינה.

לאחר ספירת הקולות ב-97.69% מאזורי ההצבעה, זכה לולה ב-51.74% מהקולות, לעומת 48.26% לבולסונארו, פער של כ-4.2 מיליון קולות לטובת הנשיא המכהן.

רשות הבחירות בברזיל הכריזה על לולה כמנצח לאחר שקבעה כי מבחינה מתמטית, הקולות שטרם נספרו אינם יכולים לשנות את התוצאות.

בסיבוב הראשון של הבחירות, שנערך מוקדם יותר החודש, ניצח בולסונארו את הנשיא המכהן. מאחר שאף אחד מהמועמדים לא זכה בסיבוב הראשון ביותר מ-50% מהקולות הדרושים לניצחון, נערך סיבוב הצבעה שני.

בולסונארו, בנו של הנשיא לשעבר ז'איר בולסונארו, הקפיד להבליט את תמיכתו בישראל כחלק מרכזי מתדמיתו, כפי שעשה אביו במהלך כהונתו כנשיא. בולסונארו הבן ביקר בארץ בחודש ינואר האחרון, התפלל בכותל המערבי והבטיח להעביר את השגרירות הברזילאית לירושלים אם יזכה בנשיאות.

מנגד, לולה הוביל קו תקיף נגד ישראל בעקבות הלחימה ברצועת עזה, האשים אותה בביצוע "רצח עם", השווה את פעולותיה להשמדת היהודים בידי הנאצים, ואף החזיר את השגריר מברזיל בעקבות המתיחות הדיפלומטית.

למרות הביקורת הנוקבת שנמתחה עליו, דבק לולה בעמדתו וכתב ברשתות החברתיות: "מה שממשלת ישראל עושה אינו מלחמה, אלא רצח עם. ילדים ונשים נרצחים".