יומיים לפני פתיחת הקלפיות בישראל, מתקיימות היום (ראשון) מעבר לים בחירות שעשויות להיות קריטיות עבור ישראל בכלל ויהודה ושומרון בפרט.

מול הנשיא המכהן לולה דה סילבה, המזוהה עם הקו הפרו פלסטיני מתמודד פלאביו בולסאנרו המביע תמיכה ברורה בישראל, ונחשב למועמד המוביל.

מי שמסייע מאחורי הקלעים לפלאביו בולסאנרו ומי שהפך לאחד האנשים הקרובים אליו בישראל, הוא ראש מועצת שומרון יוסי דגן.

לבקשת אנשי הקמפיין של המועמד לנשיאות, קיים ראש מועצת שומרון סדרת מפגשי זום עם מנהיגים פוליטיים ומנהיגי דת בברזיל, בשבועיים האחרונים במטרה לעודד אותם לפעול לבחירתו ולהמריץ את קהילותיהם לצאת ולהצביע.

הפרשן המדיני של "ישראל היום", דני זקן, כתב על הקשר הזה הבוקר: "שיתוף פעולה פוליטי שעשוי להשפיע גם על מעמדה של ישראל בזירה הבינלאומית".

סדרת הזומים של יוסי דגן למען בולסונרו צילום: ללא קרדיט

בחודש ינואר האחרון ביקר בולסאנרו בשומרון יחד עם אחיו אדוארדו כאורח אישי של ראש המועצה. בולסאנרו ביקר במרפסת של המדינה בשומרון ואמר: "אני רוצה להביע את מלוא הסולידריות שלי עם תושבי יהודה ושומרון על מה שעברו. אני מקווה שה' יברך יותר ויותר את הארץ הזאת ואת האנשים שחיים כאן. אני מעניק את כל תמיכתי לאנשי יהודה ושומרון, וטוב לדעת שאתם בידיים חזקות - עם יוסי דגן. אנחנו יחד איתכם."

בסיום דבריו סיכם המועמד לנשיאות ברזיל עם ראש מועצת שומרון כי הביקור הראשון שלו כנשיא יהיה בשומרון.

בשבוע האחרון קיים ראש מועצת שומרון סדרת זומים בו הוא עודד מאות מנהיגים פוליטים ומנהיגי דת בברזיל לסייע לבולסאנרו. הוא אמר למנהיגים באחד המפגשים: "הבחירות החשובות האלו קריטיות לעתיד ברזיל, לעתיד אמריקה ולעתיד הקשר שלנו, ואנחנו צריכים שפלאביו בולסונרו יהיה הנשיא הבא".

בנוסף, סירטון משותף של השניים בו קורא ראש מועצת שומרון להצביע לבולסונארו, הופץ על ידי אנשי הקמפיין של המועמד המוביל לנשיאות בולסונארו - והפך לויראלי.

"לבחירות בברזיל יש חשיבות גדולה לישראל וליהודה ושומרון. מול הלחץ הבינלאומי על ההתיישבות, אנחנו זקוקים לידידים שיתייצבו לצידנו. אני מחזק את ידידי הקרוב פלאביו בולסונרו, מאחל לו הצלחה ובטוח שיצליח. הצלחתו תהיה הצלחת העולם הנאור כולו, ניצחון של הצדק על השקרים וגיבוי למי שנאבקים בטרור ומבקשים לחיות בארצם בביטחון", אמר ראש המועצה.