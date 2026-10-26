הלווית הלוחמת הגיבורה שפי פז ז"ל - שידור חי

פעילת הימין שפי פז, שהובילה במשך שנים את המאבק נגד המסתננים בדרום תל אביב, הובאה הערב (שני) למנוחות בבית העלמין ירקון, לאחר שהלכה לעולמה הלילה בגיל 74.

בהלוויה השתתפו שרים, חברי כנסת ואישי ציבור מהימין, שהגיעו לחלוק לה כבוד אחרון. בין המשתתפים היו יו"ר הכנסת אמיר אוחנה, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, שר החינוך יואב קיש והשר יצחק וסרלאוף.

עוד נכחו חברי הכנסת שמחה רוטמן, לימור סון הר מלך ואריאל קלנר, לצד משה פייגלין, מיכאל בן ארי וחבר מועצת העיר תל אביב חיים גורן. במהלך ההלוויה נשאה ח"כ לימור סון הר מלך דברי הספד לפז בבכי.

השר וסרלאוף סופד ללא קרדיט

פז, בת להורים ניצולי שואה שעלתה לישראל מפולין בילדותה, עבדה כמתרגמת וכעורכת לשון, והפכה לאחת הדמויות הבולטות במאבק למען תושבי שכונות דרום תל אביב.

מאז שנת 2013 עמדה בחזית המחאה נגד ההגירה הבלתי חוקית, ארגנה הפגנות והובילה מאבקים מול ממשלות, רשויות מקומיות וארגוני זכויות אדם. פעילותה הובילה לעימותים עם הרשויות ולהליכים משפטיים, ובמהלך השנים אף נעצרה וריצתה עונש מאסר.

בריאיון שהעניקה לאולפן ערוץ 7 בשנה שעברה סיפרה פז על המחיר האישי ששילמה משפחתה בעקבות פעילותה הציבורית.

"כשאת אקטיביסטית ועושה פעולה שנויה במחלוקת ועוסקת בנושאים בעייתיים ויש לך שונאים, המשפחה משלמת מחיר. גם אם המשפחה תומכת בך מאוד חזק - זה עדיין עושה משהו. יש פער עצום בין שפי המשפחתית לדמות הציבורית", סיפרה.

בהמשך תיארה את החששות של בני משפחתה לביטחונה ואת סירובה לעזוב את השכונה שבה התגוררה.

"הם מאוד דואגים וחרדים לי. אני מאוימת, אין לי שומר ראש, אין לי אבטחה. ילדים אריתראים עוברים לנו מתחת לבית ומקללים. הבן שלי מאוד היה רוצה שנעבור. הוא יודע שאני אמות או ממש אקמול אם אני אזוז מדרום תל אביב. זו תחושה חזקה מאוד של שליחות", אמרה.

הדר מילר בשיחה עם שפי פז