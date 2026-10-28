צה"ל ממשיך ברצף החיסולים ברצועת עזה: צה"ל הודיע היום (רביעי) על חיסולם של שישה מחבלים מהזרוע הצבאית של חמאס בתקיפות אוויריות שבוצעו בימים האחרונים.

בין המחוסלים מפקדי נוח'בה שהשתתפו בטבח 7 באוקטובר ומחבל שהיה מעורב בחטיפת אזרחים ישראלים מקיבוץ ניר עוז.

בהודעה שפרסם צה"ל נמסר כי שלושה מפקדים בארגון חוסלו בתקיפות שבוצעו בתחילת השבוע בחאן יונס ובעיר עזה.

ביום ראשון חוסל במרחב חאן יונס אנס אכרם מוחמד חמאידה, מפקד נוח'בה שהשתתף בפשיטה על מוצב סופה במהלך מתקפת חמאס ב-7 באוקטובר.

באותו יום חוסל במרחב העיר עזה אשרף מחמוד יוסף דחלאן, מפקד מחלקה בגדוד מזרח ג'באליה של חמאס, שחדר לשטח ישראל במהלך הטבח.

ביום שני חוסל בעיר עזה מחמוד עתמאן עבדאללה עלואן, ששימש מפקד נוח'בה בגדוד מערב ג'באליה.

ביום חמישי שעבר תקף צה"ל בדרום הרצועה וחיסל את אחמד מחמד אחמד ברכה, מחבל נוח'בה שהשתתף בחטיפתם של מספר אזרחים מקיבוץ ניר עוז, ובהם אלכסנדר דנציג ז"ל.

לפי צה"ל, במהלך המלחמה סייע ברכה גם בהחזקתם של חטופים נוספים בדרום רצועת עזה, ובהם נמרוד כהן.

ביום שישי חוסלו בתקיפה בצפון הרצועה שני מחבלים נוספים: עמר עווצאללה, מפקד מחלקת נוח'בה, ומעתז מחמוד מחמד אלנמר, מחבל נוח'בה בזרוע הצבאית של חמאס.

בצה"ל הסבירו כי ששת המחבלים המשיכו לאורך המלחמה, ובפרט בתקופה האחרונה, לפעול לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל.

על פי הודעת הצבא, המחבלים עסקו גם בשיקום יכולותיו הצבאיות של חמאס, תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש.

בצה"ל הדגישו כי כוחות פיקוד הדרום ממשיכים להיות פרוסים ברצועת עזה בהתאם להסכם הפסקת האש, וכי הצבא ימשיך לפעול נגד כל איום על כוחותיו ועל אזרחי ישראל.