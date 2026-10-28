חייל מילואים בשנות ה-30 לחייו, תושב תל שבע, נעצר בתוך רצועת עזה בחשד שניסה להבריח לשטח הרצועה כעשרה קילוגרמים של סם מסוג קפטגון, תוך שימוש ברכב סיור צה"לי.

המעצר בוצע במסגרת פעילות משותפת של היחידה המרכזית (ימ"ר) נגב במחוז הדרומי של המשטרה, שב"כ וצה"ל, בעקבות מידע שהתקבל על מעורבותו האפשרית של חייל בשירות מילואים פעיל בהברחת סמים לרצועה.

במהלך הפעילות המבצעית, שנערכה בשטח רצועת עזה, איתרו הכוחות את החשוד בעת ששהה ברכב סיור צה"לי.

בחיפוש שנערך ברשותו התגלה תיק ובו כעשרה קילוגרמים של חומר החשוד כסם מסוג קפטגון. על פי החשד, החומר נועד להברחה לתוך רצועת עזה.

החייל נעצר במקום והועבר, יחד עם החומר שנתפס, להמשך חקירה ביחידה המרכזית של מרחב נגב.

אתמול הובא החשוד לדיון בבית משפט השלום בבאר שבע. בית המשפט נעתר לבקשת המשטרה והאריך את מעצרו עד ליום חמישי.

במשטרה, בשב"כ ובצה"ל ציינו כי הפעילות בוצעה במסגרת המאבק המתמשך בהברחת סמים ואמצעי לחימה לרצועת עזה. החקירה נמשכת.