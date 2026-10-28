צבא שודדי הים היהודי הגדול בהיסטוריה - ובראשו צדיק ירא שמים יהודי בשם משה כהן הנריקז - סיפ

יהודי שומר תורה ומצוות, צי אוצר ספרדי ושודדי ים בלב האוקיינוס האטלנטי: בסרטון שפרסם המדריך שרגא שמידלר הוא מביא סיפור יוצא דופן מהמאה ה-17, שבמרכזו משה כהן הנריקז, יהודי ממוצא פורטוגלי שלפי המסופר הפך לאחד משודדי הים שפעלו נגד האימפריה הספרדית.

שמידלר מחזיר את הצופים לתקופת האינקוויזיציה, שבה יהודים בספרד ובפורטוגל נאלצו להסתיר את זהותם הדתית, וחלקם נמלטו למדינות שבהן יכלו לשוב ולקיים חיים יהודיים בגלוי.

לפי הסיפור שהוא מציג, משפחתו של הנריקז נמלטה מפורטוגל לאמסטרדם בעקבות רדיפות האינקוויזיציה. בהולנד שבה המשפחה ליהדות בגלוי, ומשה הצעיר גדל והתחנך על ברכי התורה.

אלא שזיכרון הרדיפות לא הרפה ממנו. על פי המסופר, הוא החליט להצטרף למאבק נגד הספרדים, שספינותיהם הובילו מאמריקה כמויות עצומות של זהב וכסף.

לדברי שמידלר, הנריקז לא הסתפק בפעילות ימית נגד הספרדים, אלא הקים רשת מודיעין שהתבססה על קשרים עם יהודים ואנוסים בנמלים שונים.

בשנת 1628 התרחש אחד ממבצעי השלל הימיים המפורסמים בהיסטוריה, כאשר האדמירל ההולנדי פיט היין השתלט על צי אוצר ספרדי סמוך לקובה ותפס אוצרות בשווי עצום.

שמידלר מייחס להנריקז תפקיד מרכזי בהצלחת המבצע, אף שמידת מעורבותו המדויקת באירוע אינה מבוססת בוודאות במחקר ההיסטורי.

בהמשך הסרטון מתאר שמידלר כיצד הפך המאבק נגד הספרדים גם למאמץ להצלת יהודים שנרדפו בשל אמונתם. בשנת 1630 כבשו ההולנדים אזורים בצפון-מזרח ברזיל, ובעיר רסיפה התפתחה בהמשך קהילה יהודית משגשגת.

על פי הסיפור שמציג שמידלר, הנריקז פעל להבאת אנוסים לאזור כדי שיוכלו לשוב לחיים יהודיים גלויים, ללא החשש המתמיד מרדיפות האינקוויזיציה.

בעיר פעל בית הכנסת קהל צור ישראל, הנחשב לבית הכנסת הראשון ביבשת אמריקה, והרב יצחק אבוהב דה פונסקה שימש כרב הקהילה.

אלא שבשנת 1654 כבשו הפורטוגלים מחדש את רסיפה, ויהודים רבים נאלצו לעזוב את העיר. חלק מהפליטים הגיעו לניו אמסטרדם, לימים ניו יורק, והיו שותפים לראשית ההתיישבות היהודית המאורגנת בעיר.

שמידלר ממשיך ומתאר את מסעו של הנריקז לג'מייקה, שם, לפי המסורות, חבר לשודד הים המפורסם הנרי מורגן וסייע ליהודים נוספים למצוא מקלט ולהקים קהילות.

בסיום הסרטון הוא מציג את הנריקז כדמות יוצאת דופן: יהודי ירא שמיים שלפי המסופר השתמש בכוחו ובעושרו כדי להיאבק ברודפי היהודים ולסייע לבני עמו.