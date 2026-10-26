האחים דויטש בסינגל קרליבכי נוסף: חלקי ה' - chelki hashem

האחים אביה ואוריאל דויטש מוציאים סינגל חדש בשם "חלקי ה'", מלחניו של הרב שלמה קרליבך, לרגל יום השנה ה-32 לפטירתו.

השיר מצטרף למסורת שאימצו האחים בשנים האחרונות, במסגרתה הם מוציאים מדי שנה ביצוע חדש לאחד מניגוניו של הרב קרליבך.

הפעם בחרו האחים לחדש ניגון מוכר פחות, שנכתב בעקבות טרגדיה אישית שחווה הרב קרליבך לפני יותר משישה עשורים.

בקיץ תשכ"ב טבע למוות אברהם קוצ'ינסקי, חברו הקרוב של הרב קרליבך, כשהוא בן 24 בלבד. על פי הסיפור שמאחורי השיר, כאשר הגיע קרליבך לנחם את משפחתו של קוצ'ינסקי, הוא השמיע לבני המשפחה לראשונה ניגון חדש שהלחין לזכרו.

המילים שנבחרו לניגון לקוחות ממגילת איכה: "חלקי ה' אמרה נפשי, על כן אוחיל לו" (איכה ג', כ"ד).

האחים דויטש מסבירים כי משמעות הפסוק מקבלת רובד נוסף לאור פירושו של רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, בעל ה"קדושת לוי". לדבריהם, גם בתקופות של גלות וריחוק, הידיעה על הקשר שבין עם ישראל לקב"ה מעניקה תקווה לחידוש האהבה ולהתגלות הרחמים.

לדברי האחים, לאחר שנות מלחמה, אובדן וגעגועים, הניגון מקבל משמעות מיוחדת עבור משפחות רבות בישראל המתמודדות עם כאב השכול.

"בהוצאת השיר אנחנו מתפללים שה' ינחם את כל האבלים, יחזור אלינו באהבה כבראשונה, ונזכה במהרה לביאת גואל צדק ובניין בית המקדש", אומרים האחים.