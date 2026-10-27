הקומיקאי גיא הוכמן הודיע היום (שלישי), ביום הבחירות לכנסת ה-26, כי הצביע למפלגת המילואימניקים-הכלכלית בראשות יועז הנדל וירון זליכה.

הוכמן פרסם את החלטתו והסביר כי בחר לתמוך בהנדל בזכות פעילותו במהלך המלחמה, ובפרט הקמת גדוד מילואים לוחם.

"רק על זה שבזמן המלחמה הוא הקים גדוד מילואים לוחם שזכיתי גם לשמח ועל העמידה נגד מדינה פלסטינית, מגיע ליועז את הקול שלי ושל עוד המון משרתי מילואים", כתב הוכמן.

הוא הוסיף מחמאה אישית להנדל: "הישראלי היפה תרתי משמע. בהצלחה המפקד".

בהמשך התייחס הוכמן גם לשאלת אחוז החסימה, והבהיר כי החשש שהמפלגה לא תעבור אותו אינו משנה את החלטתו. "מחויב למילואימניקים האהובים שלי יותר מלאחוז החסימה", כתב.

יו"ר המפלגה יועז הנדל הגיב להודעת התמיכה של הוכמן וכתב: "תודה רבה גיא. מעריך".

מוקדם יותר השבוע הזמר עידן עמדי חשף כי בבחירות יצביע למפלגת המילואימניקים-כלכלית.

בסרטון שפרסם ברשתות החברתיות הסביר עמדי, שנפצע באורח קשה במהלך שירות המילואים שלו ברצועת עזה, מדוע החליט לתמוך במפלגה ומה הוא מצפה לראות במערכת הפוליטית לאחר הבחירות.

לפני שחשף את בחירתו, התייחס הזמר להתלבטות של מצביעים סביב אחוז החסימה. לדבריו, אין לאפשר לשיקולים אלקטורליים להכריע את ההצבעה במקום העמדות והערכים של הבוחר: "אל תחשבו על אחוז החסימה. אני יודע שיגידו שזה נאיבי, אבל זה לא להיות נאיבי".

עמדי סיפר כי הוא מכיר את יועז הנדל זה שנים רבות, וכי הערכתו אליו מבוססת בין היתר על העמדות שהשמיע לאורך השנים בסוגיות הנוגעות לחברה הישראלית.

לדבריו, הנדל עסק כבר לפני שנים בנושאים כמו משילות והתפוררות פנימית בחברה, שלדעת עמדי לא זכו לתשומת הלב הראויה בשיח הציבורי. "אני חושב שהוא מנהיג עם ראייה רחבה, ארוכת טווח".

מעבר לתמיכתו בהנדל ובזליכה, התייחס עמדי גם לרעיון של גוש פוליטי שלישי, שיפעל לחיבור בין מפלגות ציוניות ולקידום הקמת ממשלה רחבה. "אני גם מאמין בגוש השלישי. מאמין בגוש הזה שמנסה לחבר מפלגות ציוניות. ממשלה כמה שיותר רחבה, שתענה לאתגרים שיש לנו מבית ומחוץ. אין לנו ברירה אחרת".