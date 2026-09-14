סקר שערך מכון 'מדגם' עבור חדשות 12 מעלה כי לו היו הבחירות נערכות כיום הייתה מפלגת "עמך ישראל" עוברת את אחוז החסימה ולראשונה גם מפלגת המילואימניקים-כלכלית בראשות יועז הנדל וירון זליכה.

על פי הנתונים, מפלגת "ישר!" מקבלת 23 מנדטים, הליכוד עם 20, וביחד 13. מפלגת הדמוקרטים משיגה 10 מושבים, ישראל ביתנו 8, יהדות התורה 8, הרשימה המשותפת 8, ש"ס 7, עוצמה יהודית 6, הציונות הדתית-זהות 5, עמך ישראל 4, רע"ם 4, ומפלגת המילואימניקים-כלכלית 4.

בסקר זה גוש הימין משיג 50 מנדטים גוש מתנגדי נתניהו מגיע ל-54 - ובתווך המפלגות הערביות ומפלגתם של זליכה והנדל.

גם בכאן חדשות פורסם סקר שערך מכון 'קנטאר' וממנו עולים נתונים דומה. לו היו הבחירות נערכות כיום הייתה מפלגת "ישר!" מקבלת 24 מנדטים, הליכוד 20 ו"ביחד" 12.

מפלגת הדמוקרטים משיגה 8 מנדטים, ישראל ביתנו 8, עוצמה יהודית 8, יהדות התורה 7, ש"ס 7, הרשימה המשותפת 7, מפלגת הציונות הדתית 6, רע"ם 5, "עמך ישראל" 4, המילואימניקים-הכלכלית 4.