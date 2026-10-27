נשיאות ועדת הבחירות המרכזית, בראשות השופט נעם סולברג, פרסמה הערב (שלישי) הנחיה לוועדות הקלפי, שלפיה פתק הצבעה שנפל בו פגם לא ייפסל באופן אוטומטי, כל עוד ניתן לזהות בבירור את בחירת הבוחר.

ההנחיה, שפורסמה לקראת ספירת הקולות בבחירות לכנסת ה-26, מפרטת אילו פגמים בפתקי ההצבעה אינם מחייבים פסילה ובאילו מקרים יש לפסול את הקול מחשש לזיהוי המצביע.

לפי ההנחיה, פתק שבו נמצא חור מזערי, לכלוך או קשקוש שניכר כי לא נעשו בידי הבוחר עשוי להיחשב כשר. כך גם במקרים של פגמים בהדפסה או הבדלים מסוימים בין הפתק לבין הדוגמה שאושרה, בתנאי שניתן לזהות בבירור את הרשימה שלה נועד הקול.

לצד ההקלה ביחס לפגמים טכניים, הבהירה נשיאות הוועדה כי אין להכשיר פתק שיש בו כדי לחשוף את זהות הבוחר. במקרה שבו מתגלה פתק בעל פגם שעשוי לאפשר זיהוי, הוא יישמר עד לסיום ספירת הקולות בקלפי.

אם יימצא פתק נוסף בעל אותו פגם, שני הפתקים ייספרו כקולות כשרים. לעומת זאת, אם יימצא רק פתק אחד עם הפגם המדובר, הוא ייפסל בשל האפשרות לזהות באמצעותו את הבוחר.

בוועדת הבחירות הדגישו כי ההחלטות בנוגע לפתקים אלה יתועדו בפרוטוקול ועדת הקלפי.

בהנחיה נכתב: "הכלל הוא לאפשר לקולו של הבוחר להיכלל בתוצאות, ורק אם לא ניתן להכשירו יש לפסול אותו".

במקביל, נשיאות הוועדה החליטה לדחות את הבקשה להאריך את שעות ההצבעה בבחירות לכנסת ה-26. בעקבות ההחלטה, הקלפיות ברחבי הארץ ייסגרו כמתוכנן בשעה 22:00.

ההחלטה התקבלה לאחר שמפלגת הליכוד פנתה ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, בבקשה להאריך את פעילות הקלפיות בשל עומסים חריגים ותורים ארוכים שנרשמו לאורך יום הבחירות.

לבקשת הליכוד הצטרפו מפלגות ש"ס ועוצמה יהודית, בעוד מפלגת ישר הביעה התנגדות חריפה למהלך.

הבקשה המקורית הוגשה באמצעות עו"ד אילן בומבך, שטען כי התורים הממושכים בקלפיות עלולים למנוע מאזרחים לממש את זכותם להצביע עד לשעת הסגירה.

מנגד, מפלגת ישר התנגדה לבקשה וטענה כי לא התרחש אירוע חריג המצדיק שינוי בשעות ההצבעה שנקבעו מראש. "לא התרחש כל אירוע חריג המצדיק את אישור הבקשה, שנועדה לייצר תשתית לטענות נגד טוהר הבחירות", נמסר מהמפלגה.