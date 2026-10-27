ינון מגל אופטימי: "אנחנו ננצח בעזרת השם"

לקראת פרסום מדגמי הבחירות לכנסת ה-26, עיתונאים ואנשי תקשורת ששוחחו הערב (שלישי) עם ערוץ 7 במטה הליכוד התייחסו לשיעורי ההצבעה הגבוהים ולהשלכות האפשריות על תוצאות הבחירות והרכב הממשלה הבאה.

איש התקשורת ינון מגל הביע תקווה לניצחון מחנה הימין, אך הדגיש כי הדבר תלוי בהתגייסות המצביעים. "אם הימין והחרדים והחסידים והגוש הימני יצאו להצביע, כפי שמורים להם כל הרבנים, ונתניהו וכולם, אנחנו ננצח בעזרת השם", אמר מגל לערוץ 7.

מנגד, פאנליסט ערוץ 14 יקי אדמקר הציג הערכה פסימית יותר באשר לתוצאות הצפויות למחנה הימין, על רקע שיעורי ההצבעה הגבוהים בחברה הערבית ובאזורים המזוהים עם השמאל.

"אני יכול לשער שגם בגלל אחוזי ההצבעה המטורפים במגזר הערבי ובמעוזי השמאל, הנתונים לא יהיו יותר מדי מחמיאים לימין", אמר אדמקר.

מגישת i24NEWS מיכל רבינוביץ' ביקשה להמתין לפרסום המדגמים ולהיזהר מהסקת מסקנות מוקדמות. "אני אומרת, לא נשאר עוד הרבה זמן, פחות משעתיים כדי לקבל תמונה קצת יותר מלאה", אמרה.

עם זאת, הדגישה כי גם המדגמים לא יספקו בהכרח תמונה סופית: "עדיין, זו לא תמונה סופית, כי אתם יודעים, צריך לחכות עוד חצי יום, עוד יום, אבל בואו נמתין ונהיה יותר חכמים לדעתי מחר בבוקר".

העיתונאי יוסי בן עטר מכאן מורשת התייחס לאפשרות של אדישות בקרב מצביעי המחנה הלאומי, ובפרט בציבור החרדי, על רקע האכזבה מכך שחוק הגיוס לא קודם.

לדבריו, גם מספר קטן של מצביעים שלא יגיעו לקלפיות עלול להשפיע על התוצאה הסופית: "מספיק אם בכל קלפי שני קולות יוחסרו, זה כבר מה שלמעשה יכתיר פה ממשלה אחרת".

ההערכות השונות נשמעות על רקע שיעור הצבעה גבוה במיוחד. לפי נתוני ועדת הבחירות המרכזית, עד השעה 20:00 הצביעו 74.3% מבעלי זכות הבחירה, לעומת 66% בשעה המקבילה בבחירות הקודמות.

המדגמים צפויים להתפרסם בשעה 22:00, עם סגירת הקלפיות, בעוד תוצאות האמת יתקבלו בהדרגה במהלך הלילה ובימים שלאחר מכן.