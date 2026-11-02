פרסום ראשון: בכירי רבני הציונות הדתית המאוגדים בארגון "תורת הארץ הטובה" פרסמו גילוי דעת בעקבות הבחירות לכנסת, ובו הביעו התנגדות נחרצת להקמת ממשלה שלא תישען על רוב יהודי בכנסת. הרבנים הזהירו כי ממשלה כזו לא תזכה להכרה מצד העם היהודי.

במכתב, שעליו חתומים 17 רבנים בכירים בציונות הדתית, הדגישו הרבנים כי אופייה היהודי של מדינת ישראל מחייב הקמת ממשלה הנשענת על רוב יהודי ברור, במיוחד לנוכח האתגרים הביטחוניים והמדיניים העומדים בפני המדינה.

"מדינת ישראל כשמה כן היא - מדינתו היחידה של עם ישראל. כך גם נכתב במגילת העצמאות", כתבו הרבנים בפתח גילוי הדעת.

בהמשך הבהירו כי הם מתנגדים להקמת ממשלה שתלויה בתמיכת חברי כנסת שאינם יהודים: "לא יעלה על הדעת שממשלת ישראל לא תישען על רוב יהודי ברור בכנסת, בפרט כשאנו צריכים להתמודד עם נושאים ביטחוניים ומדיניים חמורים שהם בנפשנו".

הרבנים הוסיפו אמירה נחרצת באשר ללגיטימיות של ממשלה שלא תעמוד בתנאי שהציבו: "עם ישראל לא יכיר בממשלה שאין לה גב של רוב יהודי מוצק בכנסת".

את גילוי הדעת חתמו הרבנים בקריאה: "חזק ונתחזק בעד עמנו ובעד ערי אלוקינו!".

על המכתב חתומים הרב יעקב אריאל, הרב זלמן ברוך מלמד, הרב איסר קלונסקי, הרב דוד חי הכהן, הרב יעקב פילבר, הרב יעקב שפירא, הרב אליקים לבנון, הרב איתן אייזמן, הרב שמואל אליהו, הרב אליעזר איגרא, הרב משה גנץ, הרב מיכאל הרשקוביץ, הרב אורי כהן, הרב יהושע מגנס, הרב מרדכי נגארי, הרב דוד תורג'מן והרב יוסף ארציאל.