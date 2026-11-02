יוזם ומייסד תנועת ש"ס, ניסים זאב

חבר הכנסת לשעבר ניסים זאב, ממייסדי תנועת ש"ס, מותח בריאיון לערוץ 7 ביקורת חריפה על התנהלות המפלגה והעומד בראשה אריה דרעי בעקבות תוצאות הבחירות, וקורא לו לפרוש מהנהגת התנועה.

זאב טען כי הירידה של ש"ס בחמישה מנדטים נובעת בין היתר מריכוז הסמכויות בידי דרעי, שהפך לדבריו למנהיג היחיד והבלעדי של התנועה. לטענתו, המצב שבו התמיכה בש"ס תלויה בתמיכה האישית בדרעי פוגע במפלגה.

למרות התוצאה, זאב סבור שניתן להשיב לש"ס חלק ניכר מהמצביעים שעזבו אותה. לדבריו, חלקם עברו לעוצמה יהודית ולליכוד, ואחרים ליהדות התורה, בהם מצביעים מקרב בני התורה.

בהמשך הפנה זאב אצבע מאשימה כלפי ניהול מערכת הבחירות בידי דרעי וטען כי אנשי ש"ס ותיקים לא שולבו בקמפיין. "הוא לא נתן לאנשים אחרים תפקיד, הוא רצה להיות לבד, הוא היה המלך היחיד", אמר.

זאב תהה מדוע בכירים ותיקים בתנועה, בהם יעקב מרגי ויצחק וקנין, לא שולבו בפעילות השטח. הוא השווה את הקמפיין למערכות בחירות קודמות, שבהן נהגו בכירי ש"ס לצאת יחד ליישובים ולפריפריה, וטען כי הפעם פעילות המפלגה כמעט שלא הורגשה מחוץ למעגל המקורבים לדרעי.

בהתייחסו למשבר סביב חוק הגיוס טען זאב כי הסוגיה נוצלה במהלך מערכת הבחירות ככלי פוליטי נגד הציבור החרדי. לדבריו, מפלגות שונות התחרו ביניהן בהחרפת המסרים נגד החרדים על רקע המלחמה.

כשנשאל על הציפייה לשינוי בעמדת ש"ס ביחס לגיוס לאחר 7 באוקטובר, השיב כי רבים ממצביעי המפלגה משרתים בצה"ל ובמילואים, אך הדבר אינו זוכה להבלטה מספקת. הוא הזכיר כי גם הוא ובני משפחתו שירתו בצבא.

בהמשך נשאל זאב כיצד ניתן לשקם את ש"ס, והשיב כי הצעד הראשון צריך להיות פרישתו של דרעי. "אריה דרעי אמר שהוא רוצה לעזוב, אז הוא מתבקש קודם כול ללכת", אמר, והביע ספק בכך שיו"ר המפלגה אכן יפרוש.

לדבריו, שיקום התנועה מחייב כניסה של כוחות חדשים להנהגה, ולא הסתמכות על מקורביו של דרעי. זאב מתח ביקורת גם על אופן קבלת ההחלטות במפלגה ועל מעורבות מועצת חכמי התורה, והזכיר את העימותים האישיים בינו לבין דרעי לאורך השנים, שלטענתו הביאו להדחתו מתפקידיו הפוליטיים.

בהמשך התייחס זאב למבוי הסתום הפוליטי והציע להקים ממשלת אחדות לאומית, שבמסגרתה יכהן בנימין נתניהו שנתיים בראשות הממשלה ולאחריו גדי איזנקוט במשך שנתיים נוספות. לדבריו, מהלך כזה נחוץ כדי לצמצם את הקרע והשסע בחברה הישראלית. לצד זאת, התנגד להקמת ממשלה שתישען על המפלגות הערביות.

לקראת סיום נשאל זאב אם ש"ס עשויה לחבור לאיזנקוט ולהותיר את הליכוד מחוץ לממשלה. הוא השיב כי כל עוד דרעי עומד בראש התנועה, תרחיש כזה אפשרי, והביע ספק בשאלה אם ישמור על הברית הפוליטית עם נתניהו.

עם זאת, הזהיר זאב כי חבירה של ש"ס לגוש השמאל עלולה להביא לפגיעה קשה נוספת בכוחה האלקטורלי. "אם היום אנחנו נפזול לשמאל, ש"ס לא תעבור את אחוז החסימה בקדנציה הבאה", אמר.