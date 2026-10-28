משה פייגלין לערוץ 7: אני מכוון לתפקיד שר הביטחון בממשלה הבאה

יו"ר מפלגת זהות, משה פייגלין, שוחח הערב (שלישי) עם ערוץ 7 ממטה המפלגה לאחר פרסום מדגמי הבחירות לכנסת ה-26. פייגלין הביע שביעות רצון מתוצאות המדגמים, אך לצד זאת הציג תמונה מדאיגה, לדבריו, של המציאות הפוליטית בישראל.

פייגלין הגדיר את תוצאות הבחירות כמשבר פוליטי חריף, שלדעתו משקף בעיה עמוקה יותר של זהות לאומית בחברה הישראלית. לשיטתו, הניסיון לבסס זהות ישראלית משותפת במקום הזהות היהודית לא הצליח, משום שהציבור הערבי שמר על זהותו הלאומית הנפרדת.

לטענתו, המפלגות הערביות ניצלו את חולשת הזהות היהודית של המדינה כדי להגדיל את השפעתן על המערכת הפוליטית ועל מוקדי קבלת ההחלטות. פייגלין תיאר את התהליך כהשתלטות עוינת על המרחב הפוליטי הישראלי, והזהיר מפני השלכותיו על עתיד המדינה.

לצד הביקורת, פייגלין הציג את מפלגת זהות כתשובה למשבר שלדעתו נחשף בבחירות. לדבריו, זהות היא המפלגה החדשה היחידה שנכנסת לכנסת על פי המדגמים, בניגוד למפלגת הדמוקרטים, שנוצרה מאיחוד מפלגות העבודה ומרצ.

פייגלין הסביר כי מפלגתו מבקשת להציב במרכז העשייה הפוליטית חזון יהודי מובהק, מתוך תפיסה שלפיה הזהות היהודית צריכה להיות הבסיס להגדרת המדינה, בעוד הדמוקרטיה היא שיטת המשטר שלה.

הוא טען כי חיזוק הזהות היהודית יאפשר למדינת ישראל להתמודד עם האתגרים הפוליטיים והלאומיים הניצבים בפניה, ובפרט עם התחזקות כוחן של המפלגות הערביות.

כשנשאל על האפשרות להקים ממשלת ימין בעקבות תוצאות המדגמים, פייגלין נמנע מלהעריך את סיכויי הרכבת הממשלה הבאה.

הוא הבהיר כי מוקדם מדי לעסוק בחישובים קואליציוניים, משום שתוצאות האמת טרם התפרסמו במלואן, וכי בשלב זה הוא מעדיף להתמקד במשמעות הציבורית והאידיאולוגית של הבחירות.

לדבריו, השאלה המרכזית שניצבה בפני הבוחרים אינה רק זהות ראש הממשלה הבא, אלא גם אופייה הלאומי של מדינת ישראל והזהות שהיא מבקשת לאמץ.

לקראת סיום הריאיון נשאל פייגלין אם בכוונתו לדרוש תפקיד בממשלה הבאה, במקרה שבו יצליח גוש הימין להשיג רוב של 61 מנדטים.

פייגלין הבהיר כי שאיפתו היא לכהן כשר הביטחון, יעד שהציג עוד לפני מערכת הבחירות הנוכחית.

לדבריו, חזרתה של מפלגת זהות לזירה הפוליטית נועדה להביא לשינוי מהותי במדיניות הביטחונית, ולא לאפשר את המשך המדיניות הקיימת ברצועת עזה.

הוא מתח ביקורת על הכנסת משאיות סיוע לרצועה ועל מה שהוא רואה כהמשך התבססותו של חמאס, והסביר כי רצונו לעמוד בראש משרד הביטחון נובע מהשאיפה לשנות את אופן ההתמודדות עם הארגון.

פייגלין סיכם את הריאיון בהבהרה כי מבחינתו, ההשתתפות בממשלה הבאה תהיה בעלת משמעות רק אם תאפשר למפלגתו לקדם את השינוי האידיאולוגי והביטחוני שלשמו שבה לפוליטיקה.