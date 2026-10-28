מתן כהנא: נשאף להקים ממשלה ציונית רחבה ערוץ 7

השר לשעבר מתן כהנא, המוצב במקום החמישי ברשימת ישר בראשות גדי איזנקוט, שוחח הערב (שלישי) עם ערוץ 7 ממטה המפלגה לאחר פרסום מדגמי הבחירות לכנסת ה-26.

כהנא הביע שביעות רצון מהמדגמים וטען כי הציבור הישראלי העביר מסר שלפיו ראש הממשלה בנימין נתניהו צריך לסיים את דרכו הפוליטית, בין היתר בשל אחריותו למחדל שבעה באוקטובר.

בהתייחסו לאפשרויות להקמת הממשלה הבאה, הבהיר כהנא כי מפלגתו אינה מתכוונת להקים ממשלה הנשענת על תמיכת המפלגות הערביות. הוא הסביר כי עמדתן ביחס לחמאס אינה מאפשרת מבחינתו שותפות כזו.

כהנא ציין כי היעד הוא הקמת ממשלה ציונית רחבה. לדבריו, אם לא ניתן יהיה להקים ממשלה כזו באופן מיידי, במפלגה יפעלו תחילה להקמת ממשלה על בסיס רוב ציוני, ובהמשך ינסו להרחיב את הקואליציה.

הוא הדגיש כי תנאי היסוד שהציגה המפלגה לאורך הקמפיין נותרו בעינם, ובהם שמירה על אופייה היהודי והדמוקרטי של המדינה, מחויבות למגילת העצמאות, שירות לכל והכרה בחמאס כארגון טרור.

כשנשאל על האפשרות שיופעלו לחצים מצד נשיא המדינה או נשיא ארצות הברית להקמת ממשלת אחדות, הביע כהנא ביטחון כי איזנקוט יעמוד בלחצים ויישאר נאמן לעמדות שהציג במהלך מערכת הבחירות.

לסיום סיפר כי בימים האחרונים לקמפיין פעלה המפלגה באופן אינטנסיבי גם בקרב מצביעי ליכוד, במטרה להרחיב את בסיס התמיכה שלה. לדבריו, המדגמים מעידים על הישג משמעותי, אך יש להמתין לתוצאות האמת כדי לבחון את היקפו.