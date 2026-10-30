הרב אליהו נגד ממשלה בתמיכת הערבים ללא קרדיט

רבה של צפת, הרב שמואל אליהו, פרסם סרטון שבו פנה ישירות לראשי מפלגות גוש האופוזיציה, נפתלי בנט, גדי אייזנקוט ואביגדור ליברמן, והזהיר אותם מפני הקמת ממשלה שתישען על קולות המפלגות הערביות. לדבריו, מהלך כזה יהיה "עוול מוסרי" ויפגע בזהותה היהודית של מדינת ישראל.

בפתח דבריו הזכיר הרב לשלושת הפוליטיקאים את התחייבויותיהם בנוגע להקמת ממשלה ללא הסתמכות על המפלגות הערביות.

הרב התייחס לשירת "בילאדי בילאדי" שנשמעה, לדבריו, בקרב ערבים בליל הבחירות: "אלה ששרו "בילאדי בילאדי" בליל הבחירות, שיר שמדבר על ג'יהאד, על טבח ביהודים, על הרג ומוות, על גירושנו מארץ ישראל", אמר הרב, והוסיף: "זה השיר, תקראו את המילים שלו. את זה הם שרו בליל הבחירות, זה החלום שלהם".

בהמשך מתח הרב ביקורת על האפשרות להקים ממשלה בשיתוף המפלגות הערביות ולהעניק לנציגיהן השפעה על תקציבי המדינה ועל משרדי הממשלה. "איתם להקים ממשלה? לתת להם שליטה על תקציבים? לשים אותם שר בריאות, שר ביטחון, שר אוצר, מה?", תהה.

הרב אליהו טען כי מופעלים לחצים על ראשי גוש האופוזיציה להקים ממשלה שתישען על תמיכת המפלגות הערביות, והזהיר מפני השלכות המהלך.

"לוחצים עליכם עכשיו להקים איתם ממשלה. להקים איתם ממשלה זה לפרק את הזהות היהודית של המדינה, להתעלם מהרוב היהודי במדינה", אמר.

בסיום דבריו הבהיר הרב כי מבחינתו מדובר במהלך פסול מבחינה מוסרית. "תדעו לכם שמבחינתנו זה עוול מוסרי", הדגיש. הרב הוסיף כי ממשלה כזו אינה לגיטימית בעיניו, אף אם תוקם בהתאם להליכים החוקיים.