רה"מ נתניהו בבניני האומה

ראש הממשלה בנימין נתניהו נשא הלילה (רביעי) נאום בפני פעילי הליכוד בבנייני האומה בירושלים, בעקבות פרסום מדגמי הבחירות לכנסת ה-26.

נתניהו ציין בדבריו כי הליכוד היא המפלגה הגדולה בישראל, קרא להקמת ממשלת ימין לאומית והזהיר מפני האפשרות להקמת ממשלה שתישען על מפלגות ערביות.

בפתח דבריו הודה נתניהו לפעילי הליכוד, לחברי הרשימה ולשותפיו בממשלה, והתייחס להישגי המערכה הצבאית בשלוש השנים האחרונות. ראש הממשלה הזכיר את חיסולם של בכירי חמאס, חיזבאללה והמשטר האיראני, ובהם מוחמד דף, איסמעיל הנייה, יחיא סינוואר, חסן נסראללה ועלי חמינאי, וכן את הקמת רצועות הביטחון בשטחי עזה, לבנון וסוריה.

לדבריו, "איראן חלשה מאי פעם, ישראל חזקה מאי פעם". עם זאת, הדגיש כי המערכה טרם הסתיימה וכי כל עוד המשטר האיראני ממשיך להתקיים, הוא ינסה לפעול להשמדת ישראל: "ובכוחנו, יחד עם ידידנו הנפלא הנשיא טראמפ, להסיר את האיום הזה אחת ולתמיד", אמר נתניהו.

בהמשך התייחס לתוצאות המדגמים והבהיר כי יש להמתין לתוצאות האמת, שצפויות להתפרסם במהלך היומיים הקרובים. "הליכוד היא המפלגה הגדולה ביותר בישראל", הכריז נתניהו, ותקף את כלי התקשורת שלטענתו ניסו להציג את מפלגתו כחלשה במהלך מערכת הבחירות: "אתם זוכרים איך ערוצי התעמולה הנדסו את התודעה? הליכוד 18 מנדטים, 19 מנדטים. הם ידעו כל הזמן שזה שקר. הם ניסו לדכא, פשוט לדכא אתכם מלבוא לקלפי", אמר.

נתניהו טען כי המדגמים מצביעים גם על רוב ברור לימין בקרב הציבור היהודי והציוני בישראל. "הדבר השני שהתברר, שלגוש הימין יש רוב מובהק, מכריע, בקרב הציבור הציוני. בקרב הציבור היהודי וכל אלה שתומכים במדינה היהודית", אמר, והוסיף: "ולכן אמרתי, ואני חוזר ואומר, שעלינו להקים ממשלה ימנית, לאומית, חזקה".

ראש הממשלה הזהיר מפני האפשרות להקמת ממשלה שתסתמך על תמיכתן של מפלגות ערביות, ותקף את הגורמים הפוליטיים המקדמים אפשרות כזו: "אסור, פשוט אסור, לסכן את ישראל ולהקים ממשלה שנשענת על מפלגות ערביות אנטי ציוניות. מפלגות שמתנגדות לעצם קיומנו, שרואות בחמאס ארגון צדקה שקוראות לחיילינו פושעי מלחמה", אמר.

נתניהו מתח ביקורת גם על השימוש במונח "ברית המשרתים" מצד גורמים באופוזיציה, וטען כי הוא אינו מתיישב עם האפשרות לשיתוף פעולה פוליטי עם מפלגות ערביות: "איך אתם מדברים על ברית המשרתים כשאתם עושים יד אחת עם אלה שתוקפים את המשרתים שלנו? את חיילי צה"ל, אלה שלא רק שלא משרתים את המדינה, הם משרתים את אויבי המדינה", אמר. בהמשך הזכיר את התנועה האסלאמית, הרשימה המשותפת ובל"ד, וקרא לציבור הימני והציוני להתאחד: "הרוב הציוני במדינת ישראל, הרוב היהודי והציוני חייב להתעשת ולהתלכד. כי רק ככה, רק כך אנחנו נבטיח את עתיד ישראל", הדגיש.

נתניהו הודה למצביעי הליכוד על האמון שנתנו בו, ואמר כי הם דחו את הניסיון להחליף את שלטון הימין באמצעות חקירות פוליטיות. בהמשך הקדיש חלק מנאומו לחיילי צה"ל, לפצועי המלחמה ולמשפחות השכולות. הוא סיפר על ביקור שערך בכותל המערבי, שבמהלכו פגש פצוע צה"ל המתנייד בכיסא גלגלים ומתקשר באמצעות מחשב לוח.

נתניהו תיאר בהתרגשות כיצד הפצוע כתב באמצעות אפו מסר שבו הביע את אהבתו לחיילי צה"ל ואת רצונו להמשיך לשרת ולחיות חיים מלאים. ראש הממשלה סיפר כי חיבק את הפצוע ונישק אותו, ולאחר מכן הניח פתק בכותל המערבי ובו תפילה לניצחון ישראל וחייליה.

בהמשך חזר נתניהו לסוגיית איראן והדגיש את חשיבות שיתוף הפעולה עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ: "ישראל עומדת בפני הזדמנות היסטורית חד פעמית עם שותפנו הנשיא טראמפ להסיר את האיום הקיומי מאיראן אחת ולתמיד. אסור, אבל אסור, ששיקולים זרים כלשהם יסיטו אותנו מהמשימה הקדושה הזאת", אמר.

לקראת סיום הודה נתניהו לשותפיו בקואליציה על עמידתם לצדו במהלך האתגרים הביטחוניים והפוליטיים, וכן לרעייתו שרה ולבניו יאיר ואבנר. הוא התייחס להשמצות ולאיומים שלדבריו מופנים כלפי בני משפחתו, והודה לבורא עולם על הכוח להמשיך לפעול למען מדינת ישראל. את נאומו חתם במסר לאזרחי ישראל: "יכולנו לאויבינו, ויחד נוכל להם גם בעתיד. אל תירא ישראל, אל תירא".