לשכת ראש הממשלה פרסמה תגובה ראשונה באנגלית להחלטת נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לעצור את הסיוע הביטחוני לישראל.

בהודעה שפורסמה ברשת X נמסר כי הסיוע הצבאי האמריקני לישראל זכה לאורך השנים לתמיכה חוצת מפלגות, ושימש את ישראל הן להגנה עצמית והן להתמודדות עם אויבים המאיימים על ארה"ב והמערב.

עוד נמסר כי לישראל כיום כלכלה חזקה ויציבה, וכי "המעבר של ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ מסיוע לשותפות ממחיש את החוזק והתחכום של היחסים בינינו, ואת יכולתם להסתגל ולעמוד איתן לאורך זמן".

טראמפ הכריז השבוע בראיון לפוקס ניוז כי הגיע להסכמה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו על הפסקת העברת כספי הסיוע האמריקני השנתיים לישראל.

"נתניהו ואני סיכמנו שאנחנו ניתן לישראל ארבעה מיליארד דולר בשנה", אמר טראמפ, והוסיף: "עשינו עסקה כבר לפני חודשים שאנחנו מפסיקים לשלם להם, והם בסדר עם זה. הם לא צריכים אותנו. אנחנו לא נשלם יותר לישראל".

ההודעה עוררה סערה ותגובות רבות בגוש מתנגדי נתניהו וכן בקרב גורמים במערכת המדינית שאמרו כי ההחלטה אינה מוכרת להם. עם זאת, בסביבת נתניהו, התייחסו לדברים אחרת ואמרו כי ראש הממשלה דיבר בעבר מספר פעמים על הצורך להתנתק מהסיוע האמריקני ובמקביל להגדיל את הייצור הביטחוני הישראלי העצמאי.