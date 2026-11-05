הרצוג בהצהרה בסיום יום ההמלצות דוברות

נשיא המדינה יצחק הרצוג הודיע הערב (חמישי), בתום סבב ההתייעצויות עם הסיעות שנבחרו לכנסת ה-26, כי בכוונתו להטיל את המנדט להרכבת הממשלה ביום ראשון הקרוב.

לדבריו, אף שגדי איזנקוט זכה לרוב ברור של ממליצים, עדיין לא ברור אם יוכל להרכיב ממשלה בשל הפסילות ההדדיות בין המפלגות.

בהצהרה לתקשורת סיכם הרצוג את סבב ההתייעצויות ואמר כי נפגש עם נציגי כל הסיעות וקיים עמם שיחות פתוחות ונוקבות. "שאלתי שאלות קשות כדי לנסות לגרום לצדדים וגם לציבור - להשתחרר מן הקיבעון המחשבתי ולפתוח את הראש לכיוונים נוספים", אמר.

הרצוג הציג את תמונת הממליצים: "נציגיהן של סיעות המונות 67 חברי כנסת המליצו על יו"ר מפלגת 'ישר!' - גדי איזנקוט ואילו נציגיהן של סיעות המונות 46 חברי כנסת, המליצו על ראש הממשלה ויו"ר מפלגת 'הליכוד' בנימין נתניהו".

עם זאת, הנשיא הבהיר כי מספר הממליצים אינו השיקול היחיד בהחלטתו. "התוצאות של ההתייעצויות - לכאורה ברורות, אך הסמכות המוקנית לי בחוק היא לברר מה היא היכולת להרכיב ממשלה - וזו, אינה לגמרי ברורה לאור פסילות הדדיות בין הגושים ובתוך הגושים עצמם", אמר.

לדבריו, בימים הקרובים יקיים שיחות אישיות עם חלק ממנהיגי המפלגות כדי לבחון את האפשרויות להקמת ממשלה.

"בכוונתי להטיל את המנדט להרכבת ממשלה ביום ראשון הקרוב. בשיחותיי אלה - אני מתכוון להפוך כל אבן, כדי לנסות להביא להושטת יד לבניית ממשלה יציבה וטובה עבור העם בישראל", הצהיר הרצוג.

במפלגת ישר בירכו על תוצאות סבב ההתייעצויות, והדגישו כי איזנקוט זכה למספר הממליצים הגבוה ביותר שניתן למועמד להרכבת ממשלה מאז שנת 2015.

"הכרעת העם והרוב הפרלמנטרי המובהק אינם מותירים מקום לספק: אזרחי ישראל בחרו בשינוי והביעו אי אמון מוחלט בראש הממשלה היוצא נתניהו ובממשלתו", נמסר מהמפלגה.

עוד טענו בישר כי "בנימין נתניהו הוא ראש ממשלת מעבר במיעוט של 46 מנדטים בלבד. אין לו מנדט, אין לו רוב, ואין לו את אמון העם".

במפלגה קראו לנשיא להעניק לאיזנקוט את המנדט בהקדם, כדי לאפשר הקמת ממשלת חירום לאומית שתתמודד עם האתגרים הביטחוניים והצורך בשיקום המדינה.

"כעת, מוטלת על כל מנהיגי הציבור החפצים בטובת ישראל, להתעלות לגודל השעה, לשים כל שיקול פוליטי ואישי צר בצד, ולוודא שמוקמת ממשלה בהקדם", נמסר.

בישר הזהירו כי החמצת ההזדמנות להקמת ממשלה עלולה להוביל לבחירות נוספות ולגבות מחיר כבד מהמדינה. "זוהי עת מבחן למנהיגות", חתמו במפלגה.