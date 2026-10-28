אסון רכבות בספרד: לפחות עשרה בני אדם נהרגו ועשרות נפצעו הבוקר (רביעי) בעקבות התנגשות בין שתי רכבות מהירות במחוז טולדו שבמרכז המדינה.

כוחות הצלה גדולים הוזעקו לזירת התאונה, ותנועת הרכבות המהירות בין מדריד לדרום ספרד הופסקה.

התאונה התרחשה סמוך לשעה 09:00 בבוקר, שעון ספרד, באזור העיירה אורדה, בין היישובים מורה ואורגס, על קו הרכבת המהירה המחבר בין מדריד לסביליה.

על פי הודעת מפעילת תשתיות הרכבת הספרדית ADIF, בתאונה היו מעורבות שתי רכבות נוסעים של החברות Renfe ו-Iryo. לפי הדיווחים הראשוניים, מדובר בהתנגשות שבה אחת הרכבות פגעה באחרת מאחור.

כתוצאה מההתנגשות ירדו לפחות שני קרונות של רכבת Iryo מהפסים. על פי דיווחים בתקשורת הספרדית, חלק מהקרונות הידרדרו במורד סוללה לצד המסילה.

צוותי חירום ורפואה הוזעקו למקום כדי לחלץ נוסעים ולטפל בנפגעים. ראש עיריית אורדה, מנואל גלאן, סיפר כי שירותי החירום ביקשו ממנו להכין אולם ספורט מקומי לקליטת נפגעים מהתאונה.

הדיווחים הראשוניים בתקשורת הספרדית מצביעים על לפחות עשרה הרוגים, לצד פצועים רבים.