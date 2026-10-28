המגיש אייל ברקוביץ' התנצל הבוקר (רביעי) בשידור חי ברדיו 103FM בפני סוקר חדשות 14, שלמה פילבר, לאחר שהתברר כי תחזיתו למספר המנדטים של הליכוד הייתה קרובה לתוצאות האמת החלקיות.

"פילבר אמר נתניהו עם 27 עד 30 מנדטים, פילבר צדק, אני מוריד בפניו את הכובע. מתנצל בפניו שאמרתי שהוא משקר", אמר ברקוביץ' במהלך השידור.

ההתנצלות מגיעה לאחר שבמהלך מערכת הבחירות התעוררה מחלוקת סביב סקרי ערוץ 14, שהציגו לליכוד נתונים גבוהים בהשוואה לחלק מהסקרים שפורסמו בכלי תקשורת אחרים.

בסקר האחרון שפרסמה חברת NEXT DATA בהובלת פילבר, חמישה ימים לפני הבחירות, קיבלה הליכוד 30 מנדטים. במדגם שפורסם אמש בשעה 22:00 העניק פילבר לליכוד שוב 30 מנדטים.

על פי תוצאות האמת החלקיות, לאחר ספירת 77.6% מהקולות, הליכוד עומדת על 27 מנדטים, נתון הנמצא בטווח שאליו התייחס ברקוביץ' בהתנצלותו.

לצד התחזית למספר המנדטים של הליכוד, נרשמו פערים משמעותיים בין מדגם פילבר לבין תוצאות האמת החלקיות בתמונת הגושים.

במדגם הראשוני של חדשות 14 הוענקו 60 מנדטים לגוש הימין, 43 לגוש האופוזיציה ו-17 למפלגות הערביות. בהמשך הערב עודכן גוש הימין ל-62 מנדטים, אך לאחר מכן שוב ירד.

לעומת זאת, על פי תוצאות האמת המעודכנות לשעה 12:27, לאחר ספירת 77.6% מהקולות, גוש הקואליציה הנוכחית עומד על 54 מנדטים בלבד, גוש האופוזיציה על 49 מנדטים והמפלגות הערביות על 17 מנדטים.

גם בסקר האחרון שפרסם פילבר לפני הבחירות הוצג יתרון משמעותי לגוש הימין, עם 62 מנדטים, נתון שהיה מאפשר לו להקים ממשלה ללא תמיכת מפלגות מהגוש היריב.

במדגם הבחירות של ערוץ 14 קיבלה מפלגת ישר בראשות גדי איזנקוט 19 מנדטים, בעוד בתוצאות האמת החלקיות היא עומדת על 22.

מפלגת ביחד בראשות נפתלי בנט קיבלה במדגם 11 מנדטים, לעומת 12 בתוצאות האמת. הרשימה המשותפת קיבלה במדגם עשרה מנדטים, לעומת 11 כעת.

גם במפלגות החרדיות נרשמו פערים: ש"ס קיבלה במדגם תשעה מנדטים, אך בתוצאות האמת החלקיות היא עומדת על שבעה. יהדות התורה קיבלה שבעה מנדטים במדגם, בדומה לתוצאות הנוכחיות.

אחד הפערים הבולטים נרשם בישראל ביתנו. במדגם הראשוני קיבלה המפלגה ארבעה מנדטים, ובהמשך הערב אף עודכן כי אינה עוברת את אחוז החסימה. אולם בתוצאות האמת החלקיות היא עומדת על שבעה מנדטים.