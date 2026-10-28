ראש הממשלה בנימין נתניהו פתח היום (רביעי) במתקפה פוליטית נגד האפשרות להקמת ממשלה בידי גוש השינוי, תוך הסתמכות על תמיכת המפלגות הערביות.

נתניהו שיתף סרטון של ח"כ אוסאמה סעדי מהרשימה המשותפת, שבו נשמע סעדי מתייחס לתוצאות הבחירות ולמאבק להחלפת ממשלת נתניהו.

בסרטון תיאר סעדי את הממשלה כפשיסטית והאשים אותה ברצח עם ובטיהור אתני. הוא אמר: "כאשר הפלנו את הממשלה הפשיסטית הזאת, ממשלת רצח העם, ממשלת הטיהור האתני, נשלח ברכות לבני עמנו ברצועת עזה, בגדה המערבית, באזור הכבוש, ולכל בני החורין בעולם".

נתניהו תקף את הדברים וכתב: "אוסאמה סעדי, השותף של גוש השמאל מהרשימה המשותפת, מקדיש את תוצאות הבחירות לפלסטינים בעזה, ביהודה ושומרון וב'ירושלים הכבושה'".

ראש הממשלה הוסיף: "הוא מהלל את העם הפלסטינים ואת המחבלים בכלא. עם אלה הם רוצים להקים ממשלה מסוכנת". את דבריו חתם במסר חד: "לא ניתן לזה לקרות!"

עוד לפני פרסום דבריו של נתניהו, יו"ר הרשימה המשותפת, פרופ' יוסף ג'בארין, הביע נכונות לפעול להחלפת הממשלה באמצעות שיתוף פעולה פוליטי בין יהודים לערבים.

"אנחנו מוכנים וערוכים לסלול את הדרך להדחת ממשלת נתניהו", מסר ג'בארין. לדבריו, "מול ממשלת הדמים, מול פוליטיקה של עליונות, גזענות והדרה, אנחנו מציעים אלטרנטיבה אחרת לגמרי".

ג'בארין הדגיש כי מבחינתו, התנאי לשינוי פוליטי הוא שיתוף פעולה שוויוני בין הציבור היהודי לציבור הערבי. "השינוי עובר דרך שותפות יהודית-ערבית, שותפות אמיתית ושוויונית. לא פחות מזה, ולא יותר מזה", אמר.

העימות בין נתניהו לראשי הרשימה המשותפת מגיע בשעה שהמערכת הפוליטית ממתינה להשלמת ספירת הקולות ולתמונת המנדטים הסופית.

על פי תוצאות האמת החלקיות שפורסמו בצהריים, גוש הקואליציה הנוכחית עומד על 54 מנדטים וגוש האופוזיציה על 49. הרשימה המשותפת מחזיקה ב-11 מנדטים ורע"ם בשישה נוספים.

במצב זה, אף אחד משני הגושים אינו יכול להקים ממשלה בכוחות עצמו, והמפלגות הערביות עשויות למלא תפקיד מרכזי בניסיונות להרכבת הממשלה הבאה.