ראש הממשלה בנימין נתניהו יביא מחר (רביעי) לאישור הממשלה את מינויו של השר גדעון סער לתפקיד שר הפנים.

סער, שכיהן בעבר כשר הפנים בין השנים 2013 ל-2014, צפוי לשוב לתפקיד לאחר תקופה ממושכת שבה לא כיהן שר במשרד.

לפי הודעת הליכוד, נתניהו הציע תחילה את התפקיד לחבר הכנסת אופיר כץ, אך האחרון ויתר על המינוי כדי להתמקד בריכוז מהלכי גוש הימין בכנסת בתקופה הקרובה.

המינוי המתוכנן מגיע לאחר 13 חודשים שבהם פעל משרד הפנים ללא שר מכהן ואף ללא ממלא מקום.

במהלך התקופה התחייב נתניהו בפני בג"ץ כי בכוונתו למנות שר פנים, אולם המינוי לא יצא לפועל. בהיעדר שר, לא ניתן היה להפעיל סמכויות מסוימות שהחוק מקנה לשר הפנים בלבד.

ההחלטה לקדם את המינוי מתקבלת רק כעת, במקביל להשבעת הכנסת ה-26 היום ולתחילת המגעים להרכבת הממשלה החדשה.