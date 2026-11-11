יו"ר רע"ם ח"כ מנסור עבאס תקף הבוקר (רביעי) את ראש הממשלה בנימין נתניהו וטען כי נאומו אתמול בטקס השבעת הכנסת ה-26 נגד המפלגות הערביות מסכן את חייו ואת חיי בני משפחתו.

בריאיון לתוכנית "הבוקר הזה" בכאן רשת ב' האשים עבאס את נתניהו בניצול המעמד הממלכתי לצורך הסתה נגד הציבור הערבי ונציגיו.

"בנימין נתניהו ניצל מעמד ממלכתי כדי להסית נגד הציבור הערבי ונציגיו", אמר עבאס. "הוא ממשיך במסע ההסתה, עלילות דם אפילו נגדי, נגד רע"ם, נגד הציבור הערבי".

בהמשך טען כי להתבטאויותיו של נתניהו עלולות להיות השלכות על ביטחונו האישי. "זה היה נאום מסוכן, מסכן את חיי, את חיי משפחתי", אמר.

עבאס הוסיף כי הוא מתמודד כיום עם איומים ממספר גורמים שונים. לדבריו, הוא מאוים "מארבעה כיוונים: אזרחים ערבים, אזרחים יהודים, תושבים פלסטינים וגם ארגוני פשע".

בהמשך הריאיון טען עבאס כי למרות המתקפות הפומביות מצד נתניהו, גורמים בסביבתו של ראש הממשלה יצרו עמו קשר בתקופה האחרונה בניסיון לברר את עמדותיו בנושאים פוליטיים.

לדבריו, נתן אשל, מקורבו של נתניהו, העביר אליו מסר מטעמו של ראש הממשלה. "הוא התעניין בעמדתנו לגבי חוק הנאשם, התעניין בעמדתנו לגבי האם אכן ניכנס לקואליציה ונחליף את ממשלתו של נתניהו", סיפר עבאס.

יו"ר רע"ם טען כי הפער בין ההתבטאויות הפומביות של נתניהו לבין המגעים מאחורי הקלעים מעיד על יחס משתנה כלפי הציבור הערבי בהתאם לאינטרסים הפוליטיים.

"כאשר יש לו אינטרס, האזרחים הערבים הופכים להיות לגיטימיים והוא הופך להיות 'אבו יאיר', וגם מנסור עבאס הופך להיות שותף ראוי בעיניו", אמר.

בהמשך התייחס עבאס להכחשת הליכוד את טענתו שלפיה נתניהו אמר לו בעבר, במהלך פגישה במעון ראש הממשלה בבלפור, כי הוא ויחיא סינוואר מבינים זה את זה.

עבאס עמד מאחורי גרסתו והציע כי השניים יעברו בדיקת פוליגרף כדי להכריע במחלוקת. "אני מוכן לעבור פוליגרף ושהוא יעבור פוליגרף, מי דובר אמת. היו אנשים בחדר אז", אמר.

בהתייחס למגעים להקמת ממשלה חלופית בראשות גדי איזנקוט, ולשיתוף הפעולה האפשרי עם יאיר גולן, הבהיר עבאס כי מפלגתו מעוניינת לסייע בהחלפת הממשלה הנוכחית.

"מבחינתנו ברע"ם אנחנו כל הזמן הקפדנו לעשות את הכול כדי לעזור להקים ממשלה ראויה שתאפשר החלפת הממשלה הנוכחית", אמר.

לדבריו, המטרה המרכזית של רע"ם היא לקדם פתרונות למצוקות הציבור הערבי, ובראשן ההתמודדות עם האלימות והפשיעה בחברה הערבית.

בהמשך דחה עבאס את ההאשמות המופנות כלפיו וכלפי מפלגתו בדבר תמיכה בטרור, והדגיש כי הביע לאורך השנים התנגדות לארגוני טרור ולפעולות אלימות.

"הבעתי דעה מאוד-מאוד נחרצת נגד ארגוני טרור, נגד פעולות טרור, נגד אלימות פוליטית, נגד הרג של אנשים באופן גורף וכללי", אמר.

לקראת סיום הריאיון התייחס עבאס להחלטתו להישאר באולם מליאת הכנסת במהלך שירת "התקווה" בטקס ההשבעה, בניגוד לחברי כנסת ערבים אחרים שבחרו לצאת.

לדבריו, ההחלטה נבעה מהרצון להציג גישה ממלכתית ואחראית ולהימנע מצעדים שעלולים להתפרש כהתגרות. "שיקול הדעת שלנו ברע"ם כן להציג קו של ממלכתיות, של אחריות, של לא להתגרות", הסביר.