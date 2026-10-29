תושבת מדינת קליפורניה שבארה"ב הגישה תביעה לבית משפט פדרלי נגד משרד הרישוי במדינה, לאחר שהרשויות ביטלו את לוחית הרישוי האישית שלה, שעליה הופיע הכיתוב "RVRTSEA", המרמז לסיסמה האנטי-ישראלית "מהנהר ועד הים". כך דיווח העיתון "סן פרנסיסקו כרוניקל".

האישה, יסמין עבדנבי, הזמינה את לוחית הרישוי בדצמבר 2023, כחודשיים לאחר טבח 7 באוקטובר, וקיבלה אותה במאי 2024. הסיסמה שאליה מתייחס הכיתוב נשמעת בהפגנות נגד ישראל ומזוהה עם קריאות לחיסולה. עבדנבי טוענת כי כוונתה הייתה להביע תמיכה בשוויון זכויות לכל תושבי האזור שבין נהר הירדן לים התיכון.

בעקבות תלונות של נהגים, שטענו כי הכיתוב מעודד טרור ואלימות, החל משרד הרישוי בהליך לביטול הלוחית. באוקטובר 2025 הורה המשרד לעבדנבי להחזיר אותה, בנימוק שהמסר עלול להתפרש כפוגעני כלפי קבוצה אתנית או גזעית.

עבדנבי ערערה על ההחלטה, אך שופט מנהלי דחה את ערעורה וקבע כי הכיתוב עשוי להתפרש כתמיכה ברצח עם או כהסתה לאלימות. השופט הדגיש כי היא רשאית להמשיך להביע את עמדותיה הפוליטיות באמצעים אחרים, כגון מדבקות על רכבה.

כעת טוענת עבדנבי בתביעתה הפדרלית כי ביטול לוחית הרישוי מפר את זכותה לחופש הביטוי המעוגנת בתיקון הראשון לחוקת ארצות הברית. משרד הרישוי טרם הגיש תגובה לתביעה וסירב להתייחס להליך המשפטי.