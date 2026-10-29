תנופת הבנייה והתרחבות פרויקטי הפינוי-בינוי וההתחדשות העירונית בישראל מביאות עמן שימוש הולך וגודל במערכות טכנולוגיות מתקדמות.

טכנולוגיות אלו - ובהן חיישני תאורה, מצלמות אבטחה, דלתות אלקטרוניות, מערכות "בית חכם" ותשתיות מיזוג ופינוי אשפה מרכזיות - מעלות שאלות תכנוניות ותפעוליות מורכבות עבור דיירים שומרי שבת.

על רקע זה, התכנסו השבוע רבנים ומהנדסים מהמכון המדעי-טכנולוגי להלכה לדיון מקצועי מיוחד במעונו של פוסק ההלכה הרב משה שטרנבוך בירושלים.

במפגש, שהובל על ידי הרב אברהם משה הלפרין, נדונו דרכי השילוב של מערכות טכנולוגיות חדישות בשטחים המשותפים ובתוך הדירות, באופן שיאפשר שימוש רציף בשבת ובחגים.

במהלך המפגש הדגישו המשתתפים את החשיבות של שילוב יועצים טכנולוגיים-הלכתיים כבר בשלבי התכנון הראשוניים של הפרויקט - לצד האדריכלים ויועצי החשמל, האינסטלציה והמיזוג.

לפי המומחים, התאמת המערכות מראש מונעת סיבוכים הנדסיים, משפרת את איכות הפתרונות וחוסכת עלויות גבוהות הנגרמות משינויים בדיעבד לאחר סיום הבנייה.

בסיום הדיון הציגו אנשי המקצוע את מכלול האתגרים והפתרונות ההנדסיים בפני הרב שטרנבוך, אשר בירך את המהנדסים ואנשי המקצוע על פעילותם לשילוב טכנולוגיה מתקדמת בבנייה הישראלית.