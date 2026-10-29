אמונה שרייבר, אחותו של שורד השבי אבינתן אור, נפצעה באורח בינוני בתאונת דרכים שהתרחשה לפני מספר ימים סמוך לצומת רחלים בשומרון, לאחר שניסתה להימלט מיידוי אבנים לעבר רכבה.

במהלך נסיעתה באזור נתקלה שרייבר ביידוי אבנים מצד פלסטינים, ובעת שניסתה להתרחק מהמקום סטה רכבה מהכביש. כתוצאה מכך היא נפצעה ונזקקה לטיפול רפואי.

שרייבר, המתגוררת עם משפחתה ביישוב שילה שבמועצה האזורית בנימין, פונתה לבית החולים בילינסון, שם היא מאושפזת עם שברים בעמוד השדרה, חבלות קשות וכאבים.

בני משפחת אור עדכנו במצבה וביקשו מהציבור להתפלל לרפואתה. "בחסדי שמיים, אמונה לא נזקקת לניתוח ואין סכנה לחייה", מסרו בני המשפחה.

לדבריהם, "יש לה שברים בעמוד השדרה, חבלות חמורות וכאבים. היא מאושפזת בבית החולים בלינסון ומוקפת בבני המשפחה".

אמונה היא אחת מששת אחיו ואחיותיו של שורד השבי אבינתן אור, שנחטף בידי מחבלי חמאס במהלך מתקפת הטרור ב-7 באוקטובר.

במהלך התקופה שבה הוחזק אבינתן בשבי חמאס ברצועת עזה, נישאה אמונה לבחיר ליבה, כשאחיה הגדול עדיין נמצא בשבי ולא יכול היה להשתתף בשמחתה.