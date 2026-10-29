מין פולש חדש ומזיק במיוחד התגלה לראשונה בישראל: המשרד להגנת הסביבה הודיע היום (חמישי) כי הנמלה האסמית גדולת-הראש האפריקאית, הנחשבת לאחד מ-100 המינים הפולשים המזיקים ביותר בעולם, זוהתה ואומתה בשכונת נווה שאנן בחיפה.

בעקבות הגילוי פתח המשרד, בשיתוף עיריית חיפה, רשות הטבע והגנים ואוניברסיטת תל אביב, בפעולות ניטור והדברה שנועדו למנוע את התפשטות הנמלה לאזורים נוספים בארץ.

הנמלה אותרה בעקבות דיווחים של תושבים, בעיקר באזור גבעת השבשבת והרחובות הסמוכים בשכונת נווה שאנן. במקביל, נבדקים דיווחים נוספים על הימצאותה גם בשכונת הדר בעיר.

למרות הגדרתה כאחד המינים הפולשים המזיקים בעולם, במשרד להגנת הסביבה מדגישים כי הנמלה אינה מהווה סכנה בריאותית לאדם.

עם זאת, התבססותה בישראל עלולה לגרום לפגיעה משמעותית בטבע, בחקלאות ואף בתשתיות.

מקורה של הנמלה באפריקה, ובמהלך השנים היא התפשטה לאזורים רבים בעולם, בעיקר במדינות בעלות אקלים חם.

שמה ניתן לה בשל מבנה גופן של הנמלים החיילות במושבה, המתאפיינות בראש גדול במיוחד ביחס לשאר הגוף.

מדובר במין בעל יכולת התרבות מהירה במיוחד. מושבות הנמלים עשויות לכלול מספר מלכות וליצור רשתות גדולות של קינים המשתפים פעולה ביניהם, דבר המקשה על מיגורן לאחר שהן מתבססות בשטח.

הנמלה ניזונה ממגוון רחב של מקורות מזון, בהם חרקים, זרעים וחומרים אורגניים.

אחד החששות המרכזיים הוא מפגיעה במערכת האקולוגית המקומית. הנמלה האסמית גדולת-הראש מסוגלת לדחוק מיני נמלים מקומיים ולפגוע במגוון בעלי חיים קטנים, בהם פרוקי רגליים, שבלולים וחשופיות.

היא אף עלולה לטרוף בעלי חוליות קטנים, ובהם גוזלי ציפורים, חדפים וזוחלים.

פגיעה במינים המקומיים עלולה להוביל לשינויים נוספים במערכת האקולוגית, למשל באמצעות שיבוש הפצת זרעים של צמחים שנעשית באופן טבעי בידי נמלים.

גם החקלאות עלולה להיפגע. הנמלה מסוגלת לטפח כנימות המזיקות לצמחים ולהגן עליהן מפני אויביהן הטבעיים, ובכך לעודד את התרבותן.

בדומה לנמלת האש הקטנה, גם המין החדש עלול להתפשט ממקום למקום בעקבות העברה לא מכוונת של עציצים, שתילים, אדמה וגזם נגועים.

בעקבות גילוי הנמלה החלה עיריית חיפה, בליווי המשרד להגנת הסביבה ובהנחיה מקצועית של אוניברסיטת תל אביב, בניסוי ראשוני לבחינת יעילותם של תכשירי הדברה נגד המין הפולש.

במסגרת הניסוי נבחרו ארבע חלקות שטח שבהן אותרה הנמלה, ובכל אחת מהן נבחן תכשיר הדברה אחר. מטרת הניסוי היא לזהות את שיטת הטיפול היעילה ביותר בתנאי האקלים והסביבה בישראל.

נציגי מחוז חיפה במשרד להגנת הסביבה מבצעים מדי שבוע מעקב אחר התקדמות הניסוי ותוצאותיו. במקביל נמשכות פעולות המיפוי והניטור לאיתור מוקדים נוספים.