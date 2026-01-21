השרה להגנת הסביבה עידית סילמן הודיעה היום (רביעי) כי הנחתה את הדרג המקצועי במשרדה לבחון את נסיגת מדינת ישראל מאמנת המסגרת של האו"ם לשינויי אקלים (UNFCCC), הכוללת גם את הסכם האקלים מפריז שנחתם ב-2015.

סילמן הסבירה כי ההנחיה נובעת מהתנהלותם של ארגוני סביבה בינלאומיים הפועלים, לדבריה, להסית נגד מדינת ישראל ולפגוע בלגיטימציה שלה.

היא הדגישה כי "שיתוף הפעולה הבינלאומי בתחומי האקלים חשוב, אולם אסור לנו להעניק לגיטימציה וכוח לארגונים אלו להסית נגד מדינת ישראל".

במשרד להגנת הסביבה נמסר כי הנחיית השרה כוללת בחינה מסודרת של ההשלכות המשפטיות, הסביבתיות והמדיניות של פרישה מה-UNFCCC, לרבות הסכמים שנחתמו במסגרת ועידת האקלים בפריז, שמטרתם העיקרית היא בלימת ההתחממות הגלובלית ומניעת עלייה של יותר מ-2 מעלות בטמפרטורת כדור הארץ.

בנוסף לכך, הנחתה השרה את הדרג המקצועי למפות ארגונים סביבתיים נוספים שבשנים האחרונות, לטענתה, הפכו לפלטפורמות לפעילות פוליטית אנטי-ישראלית, תוך התעלמות מהמציאות הביטחונית וההומניטרית המורכבת באזור.

בכך מצטרפת השרה למגמה שקדמה לה גם מצד ממשל ארה"ב, שפרש לאחרונה מהאמנה. הנשיא טראמפ הסביר כי "גופים אלו פועלים בניגוד לאינטרסים הלאומיים של ארה"ב ומקדמים "אג'נדות גלובליסטיות" על חשבון ריבונותה ועוצמתה הכלכלית".